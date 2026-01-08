Tahiti, le 12 janvier 2026 - Préparez-vous à vivre un grand moment de spectacle en famille ! Après avoir conquis Paris et remporté de prestigieuses récompenses, Le Chat Botté, le musical arrive à Tahiti pour une représentation unique le 27 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture de Papeete. Une comédie musicale pétillante, moderne et pleine d’humour, accessible dès 4 ans.
Librement adapté du célèbre conte de Charles Perrault, le spectacle raconte l’incroyable aventure d’un jeune meunier et de son chat malin et audacieux, prêt à user de mille stratagèmes pour élever son maître au rang de Marquis de Carabas. Sur leur chemin, le public croisera une reine extravagante, une princesse en quête du véritable amour et un ogre aussi impressionnant qu’hilarant.
La mise en scène signée Les Frères Safa mêle avec brio tradition et modernité : vidéoprojections immersives, costumes flamboyants, musique originale entraînante et chorégraphies énergiques donnent vie à un univers spectaculaire. Sur scène, sept artistes complets – comédiens, chanteurs et danseurs – embarquent petits et grands dans une aventure rythmée, drôle et émouvante.
Plébiscité par la presse nationale, Le Chat Botté, le musical a notamment reçu le Trophée de la comédie musicale jeune public et celui de la Révélation masculine, confirmant son statut de spectacle incontournable à partager en famille.
Produite localement par Rideau Rouge Tahiti, cette représentation s’inscrit dans la volonté de proposer au public polynésien des spectacles d’excellence artistique, reconnus sur la scène nationale. Le rendez-vous est donc fixé au 27 mars pour un moment festif, joyeux et fédérateur.
Billetterie ouverte sur www.monspectacle.pf.
