Le Cesec se penche sur le handicap

Le Cesec a également émis des recommandations concernant un projet d’avis sur le projet de loi du Pays portant modification de la délibération n°74-11 du 25 janvier 1974 portant institution d’un régime de retraite en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprises, et autres dispositions d’ordre social. Le projet de loi du Pays proposé à l'examen du Cesec a pour objet de donner la possibilité aux ministres des cultes et aux membres des associations, congrégations et collectivités religieuses d’adhérer à titre volontaire au régime de retraite de la tranche A du Régime des salariés.

Le Cesec a proposé sept recommandations, parmi lesquelles une meilleure définition de la catégorie “ministre des cultes et aux membres des associations, congrégations et collectivités religieuses”. Il est aussi demandé à ce que les revenus déclarés doivent inclure tous les éléments de rémunération, dont les avantages en nature.

Pour ce qui est du rachat de cotisations avec condition d’ancienneté des personnes qui adhèrent au régime de la retraite de la tranche A du Régime des salariés, le Cesec relève que “la catégorie de personnes éligibles aujourd’hui créée semble favorisée par rapport à celles instituées en 1974 et 1978”. Par ailleurs, le délai de quatre ans prévu pour ce rachat sans condition d'ancienneté serait “trop large”. La 4e institution du Pays recommande qu'il soit “fixé conformément au régime général”. En outre, le Cesec déplore que “le projet d’extension du régime de retraite volontaire n’est accompagné d’aucun élément chiffré permettant de visualiser le coût final pour le régime des salariés”.

Il termine en recommandant “une réflexion dans la recherche d’une solution relative à une retraite obligatoire par capitalisation qui réponde aux différents besoins et à l’exigence de viabilité doit être initiée, notamment sur la base du modèle de régime du RPSMR institué en 1979”.

L'ensemble des observations et recommandations émises par le Cesec a été voté à 35 voix pour, 4 abstention et 0 contre.