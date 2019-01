Le Centre de transfusion sanguine toujours en quête de donneurs réguliers

Pour assurer ce roulement des stocks, le CTS est toujours à la recherche de donneurs, surtout en cette période de fêtes où les collectes extérieures faites dans les entreprises, etc., et qui représentent environ 60%, sont suspendues. "Les stocks actuels de sang sont corrects sans être excessifs, mais les fêtes sont toujours une période un peu sensible. C'est pourquoi nous envoyons des SMS aux donneurs inscrits sur nos registres en fonction de nos besoins et de leurs groupes. Nous cherchons à élargir notre base de donneurs réguliers. L'idée est d'avoir le plus possible de donneurs potentiels. Vaimalama Chaves fait partie des donneuses de sang au CTS" , poursuit le praticien.

Dernièrement, l’association des donneurs de sang de Polynésie française (ADSPF) vient d’être réactivée afin d’encourager les donneurs de sang bénévoles de Polynésie. L'association a pour but de promouvoir le don de sang et de sensibiliser la population à la transfusion sanguine.