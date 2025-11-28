

Le CLSPD installé à Mahina

Tahiti, le 18 décembre 2025 - Les autorités de l’État et du Pays ont assisté, mercredi après-midi, à l'installation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Mahina en présence de son maire, Damas Teuira, qui a insisté sur l'importance d'une action “collective”.



La première assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Mahina (CLSPD), qui instaure une concertation présidée par le maire pour lutter contre l'insécurité et la délinquance dans les communes, s'est déroulée mercredi après-midi à la maison paroissiale Amuira'a Tamara.



Premier à prendre la parole lors de cette installation, le maire de Mahina, Damas Teuira, a tenu à insister sur la nécessité d'une action collective : “Ce projet traduit l'idée d'un parcours collectif dans lequel les habitants, les institutions et les forces de sécurité avancent ensemble. La commune est confrontée aux défis de la modernité : la protection de nos habitants, la prévention des comportements à risque et la préservation du vivre-ensemble qui doit être la force de notre commune.”



Un “territoire exemplaire”



La vice-présidente du Pays, Chantal Galenon, a profité de cette occasion pour rappeler la nécessité d'un travail collectif : “La démarche entreprise par la commune traduit une ambition exigeante : faire de Mahina un territoire exemplaire en matière de prévention et de lutte contre la délinquance. Une telle ambition ne peut se faire que dans la continuité, la rigueur et la responsabilité partagée. Elle appelle une coopération étroite entre l'équipe municipale, les forces de sécurité, les associations de quartiers, les associations sportives, cultuelles et culturelles ainsi que l'ensemble des partenaires institutionnels dont l'engagement quotidien est déterminant.”



“Dans cette esprit”, Chantal Galenon a par ailleurs assuré que “le Pays compte bien évidemment jouer son rôle, celui d'accompagner les communes dans la mise en œuvre de politiques de prévention concrètes et de soutenir les initiatives produisant des résultats mesurables et durables”.





Également présent lors de l'installation de ce CLSPD, arrivé “à point nommé dans l'actualité”, le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a lui aussi insisté sur la nécessité de “travailler sur la cohérence des dispositifs et de tous les acteurs associés à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance”.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 18 Décembre 2025 à 07:29 | Lu 267 fois



