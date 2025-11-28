

Le CJA de Hitia'a, une “grande fierté”

Tahiti, le 10 décembre 2025 - Le nouveau centre pour jeunes adolescents (CJA) de Hitia'a o te Ra a été inauguré mercredi matin en présence du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, et du maire de la commune, Henri Flohr, qui a fait part de sa “fierté”.



Deux ans après la pose de la première pierre, c'est sous un soleil de plomb que le nouveau centre pour jeunes adolescents (CJA) a été inauguré mercredi matin dans la commune de Hitia'a o te Ra. Le projet, qui a coûté 280 millions de francs, a été pris en charge par l'État et le Pays via le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 95 %. La commune a assumé le surcoût lié, notamment, à la hausse des matériaux de construction.



Lors de cette inauguration, le maire de la commune, Henri Flohr, a salué la mise en place d'équipements “essentiels” pour “nos jeunes” et pour la “prévention du décrochage scolaire”. “La commune a souhaité innover et en faire un outil d'avenir et de réussite pour notre jeunesse”, a-t-il expliqué en se disant “très fier” de l'aboutissement de ce projet.



L'inspecteur de l'éducation a quant à lui évoqué un “symbole fort de l'engagement de l’État et du Pays pour le développement de la jeunesse et de la formation” car c'est au sein des CJA que “les rêves peuvent reprendre force”. Le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, a ensuite pris la parole pour s'adresser aux élèves du CJA : “Vous avez du talent et de la valeur et chaque obstacle que vous rencontrez est une manière de progresser”.



Au terme de ces discours, le maire de la commune, le ministre et la représentante de l’État ont coupé le ruban et le public présent a pu visiter les locaux flambant neufs.



Eva Royer, directrice du CJA de Papeno'o : “C'est un symbole fort” Que représente l'inauguration de ce CJA ?

“En ce qui concerne le CJA, il faut savoir que l'ancien bâtiment a plus de 40 ans. C'est vraiment un symbole fort pour tous les CJA, un symbole fort de partenariat avec les communes puisque la commune de Hitia'a o te Ra a décidé de soutenir sa jeunesse. Elle croit en elle et ce bâtiment est vraiment la représentation de ce soutien pour les jeunes.”



Qu'en est-il des formations que vous allez dispenser ?

“En ce qui concerne nos pôles de formation, nous formons nos élèves en menuiserie, métallerie, cuisine et agriculture. Je voudrais rappeler que cette année, pour répondre à un besoin du territoire, nous avons développé la culture de la vanille et nous tendons aussi à innover au niveau de l'agriculture en hydroponie et aquaponie.”



Combien d'élèves sont concernés ?

“En général, les CJA inscrivent des élèves tout au long de l'année. Nous n'avons donc pas d'effectif de rentrée. Aujourd'hui, il y a 23 élèves inscrits, six élèves en immersion mais cet effectif peut changer jusqu'au mois de juin.”

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 10 Décembre 2025 à 14:56 | Lu 146 fois



