Le CHPF et son parking fermés au public

Tahiti, le 21 mars 2020 – Le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a informé les usagers que suites à la mise en place du confinement pour la Polynésie, le CHPF et son parking seront fermés.



Suite à la mise en œuvre du confinement décrété par le haut-commissaire, Dominique Sorain, et le président du Pays, Edouard Fritch, vendredi, le Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF) informe les usagers des nouvelles dispositions prises.



En plus de la demande de renseignement au sujet du coronavirus au numéro vert 444 789, de l’interdiction de se rendre directement aux urgences en cas de symptômes évocateurs tels que la toux, la fièvre ou la toux, et l’obligation d’appeler le 15 en cas de symptômes, deux nouvelles mesures sont prises.