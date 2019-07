Le CESC se met au vert et devient le CESEC

Papeete, le 30 juillet 2019 - L’appellation du CESC a changé. La 4e institution du Pays se nomme dorénavant le CESEC (Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française). Et attention, car du côté de la prononciation, il faudra désormais dire " cézék ", à l’instar du CESE national et des CESER de France.