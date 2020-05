Le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 commémoré

Tahiti, le 8 mai 2020 - Dominique Sorain, le haut-commissaire de la République, a présidé vendredi la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de lavictoire du 8 mai 1945. A cette occasion, le représentant de l’Etat en Polynésie a souhaité rendre hommage à tous les Tamarii volontaires polynésiens qui se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la victoire du 8mai 1945 a eu lieu vendredi matin en présence du haut-commissaire de la République, Dominique Sorain. En raison des circonstances sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid-19, cette cérémonie s’est déroulée dans un format réduit, respectueux des règles sanitaires et de distanciations physiques.Étaient également présents : Sylvana Puhetini, première vice-présidente à l’assemblée de la Polynésie française, Nicole Sanquer et Moetai Brotherson, députés de la Polynésie française, Nuihau Laurey, sénateurde la Polynésie française, Michel Buillard, maire de Papeete, le contre-amiral Laurent Lebreton, Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Kelly Asin-Moux, président du Cesec et de Christian Vernaudon, conseiller Cese.L’année 2020 marquant également le 80e anniversaire du ralliement desEtablissements français d’Océanie (EFO) à la France libre, le haut-commissaire a souhaité rendre hommage à tous les Tamarii volontairespolynésiens qui se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale. QuatreTamarii volontaires ont ainsi été mis à l’honneur à travers des portraits retraçant leurs parcours hors du commun.