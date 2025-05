Le 57e Salon des Marquises est ouvert

Tahiti, le 29 mai 2025 – Le 57e Salon des Marquises a ouvert ses portes ce jeudi. Jusqu’au 8 juin, les visiteurs pourront découvrir tout l’artisanat des différentes îles de l’archipel.



La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge de l’Artisanat, Nahema Temarii, a participé jeudi matin à l’inauguration de la 57e édition du Salon des Marquises, au parc expo de Māma'o.



Organisé par la fédération Te Tuhuka o te Henua Enana, présidée par Marc Barsinas, le Salon des Marquises se tient du 29 mai au 8 juin et réunit, comme à l’accoutumée, de nombreux artisans marquisiens. Soixante-dix-sept artisans au total auront ainsi l’occasion de mettre en lumière, au cours de ces quelques jours, la diversité et la richesse des expressions de l’artisanat marquisien.



Ainsi, durant onze jours, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les productions et créations originales de chaque île de l’archipel des Marquises, fruit de l’extraordinaire créativité des traditions ancestrales marquisiennes.



Ils pourront ainsi admirer des objets d’artisanat, comme les tiki, les penu et les 'ūmete, taillés et sculptés avec précision à partir de matériaux nobles tels que le bois, l'os, la pierre (pierre fleurie) ou encore les tapa ou les parures ornées de graines.



Tout au long du salon, une multitude d'animations seront également organisées par la fédération : des prestations musicales, des représentations de danse, la création de kumu hei, l’enfilage de colliers de graines, de la peinture sur tapa, la sculpture sur bois, ainsi qu'un concours de reproduction qui portera sur la fabrication d'un tiki kea en miro, bois de rose. Des rendez-vous qui invitent les visiteurs à plonger au cœur de l'identité de l'artisanat marquisien.



Deux journées spéciales les samedis 31 mai et 7 juin sont également au programme de cet événement, et au cours desquelles seront organisés des “tableaux vivants”. Des démonstrations variées se succéderont tout au long de la journée, comprenant des présentations d'art culinaire avec notamment la préparation de ka'aku et du poisson mito ainsi que la vente de plats typiques.



Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 29 Mai 2025 à 21:17 | Lu 58 fois