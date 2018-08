Landes: mort d'un jeune enseveli sous le sable lors d'un jeu à la plage

Dax, France | AFP | mercredi 31/07/2018 - Un jeune homme de 20 ans a succombé à ses blessures après avoir été enseveli sous le sable, alors qu'il s'amusait à creuser une galerie sur une plage des Landes, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.



Le jeune vacancier, originaire du Tarn-et-Garonne, avait été secouru le 25 juillet sur la plage du Cap de l'Homy à Lit-et-Mixe. Avec un ami, il s'amusait à creuser des trous profonds dans le sable, reliés par une galerie, lorsque celle-ci s'est effondrée sur lui, selon les secours.

Enseveli sous plus d'un mètre de sable, le jeune homme avait finalement été dégagé par des témoins et les secouristes. En arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée, il avait pu être ranimé, puis avait été héliporté inconscient dans un état critique à l'hôpital de Dax. Il y est finalement décédé tard lundi soir, a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien Sud Ouest.

Autorités et secouristes ont mis en garde contre les jeux de plage impliquant le creusement de trous profonds dans le sable, qui sont régulièrement en été à l'origine d'interventions des secours, voire de décès, comme mercredi dernier, ou encore en avril dernier à Dinard (Ille-et-Vilaine). Dans le cas du Cap de l'Homy, les jeunes gens avaient été mis en garde par les maîtres-nageurs, a précisé le parquet.