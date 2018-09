Ladies Night ou l'histoire d'une bande d'amis devenus stripteaseurs

PAPEETE, le 17 septembre 2018 - La compagnie Chanpagne sort (un peu) de ses sentiers. Elle produit une nouvelle pièce à l'attention des grands enfants : Ladies Night, The Full Monty. Cette histoire, mise en scène par deux Néo-Zélandais dans les années 1980, a été portée sur grand écran avec le film The Full Monty / Le grand jeu en 1997. En octobre, elle sera présentée au Petit théâtre de la maison de la culture pour six soirées.



Catherine Chanson, Martine Guichard et Kinny Panades de la compagnie Chanpagne sont désormais bien connues grâce aux spectacles pour enfants qu'elles montent une à deux fois par an. " Mais nous ne sommes pas que tournées vers les enfants ", explique Martine Guichard chargée de la communication de la compagnie. " Nous sommes des femmes avec des préoccupations sociales ."



Après Gay Friendly de Jean Pierre Martinez proposé en 2014 au Petit théâtre, la compagnie produit cette année la pièce Ladies Night, The Full Monty. " L'histoire se déroule dans une ville ouvrière où une bande d’amis, un Chinois, un meneur, un timide, un rondouillard, une grande gueule et un rocker en manque de travail, se lancent un défi : proposer un striptease d’hommes, comme le font les Chippendales pour épater les femmes mais surtout se prouver qu’ils sont capables d’exister ", résume Martine Guichard.



" Grâce à Glenda, une ex-danseuse, ils sortent le grand jeu, The full monty ! " Full Monty étant une expression britannique signifiant "la totale".



Cette pièce, baptisée à l'origine Ladies Night, a été mise en scène à la fin des années 1980 par les Néo-Zélandais Anthony McCarten et Stephen Sinclair. Quelques années plus tard, en 1997, un film baptisé Full Monty / Le grand jeu sortait. Il a été salué la critique. Pour la présentation locale, l'histoire a été mise en scène par Catherine Chanson et sera dévoilée au public en octobre. Six rendez-vous sont prévus.



Ladies Nigth The full monty, " au langage fleuri ", précise Martine Guichard, s'adresse au public à partir de 16 ans. " Elle traite de préoccupations d'adultes! Après nous être intéressé au mariage pour tous avec Gay Friendly, on parle de chômage. Une situation que de nombreuses personnes connaissent ou ont connu dans leur vie et via laquelle on peut rapidement perdre sa dignité ", poursuit-elle. " Les gens concernés ne vont pas tous se lancer des défis comme dans le film mais se débrouillent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont pour se maintenir à flot et ne pas devenir des rebuts de la société. "



Derrière le show, ce sont des sujets de sociétés qui sont traités. La compagnie, à propos, insiste : " on montre et on parle, sans donner de leçon! ". D'après elle, " avec la comédie, on touche la corde sensible ".