

La voile tahitienne a le vent en poupe

Tahiti, le 7 mai 2026 - En ce mois de mai, la voile tahitienne sera à l’honneur. Entre la Tahiti Pearl Regatta et les Oceania de voile, les amoureux des régates seront comblés. Un moment de partage et de convivialité autour de deux grandes compétitions internationales. L’occasion de voir les talents du Fenua à l’œuvre.



Il y aura de l’agitation durant cette deuxième quinzaine du mois de mai du côté de Arue. Du 13 au 16 mai aura lieu la traditionnelle Tahiti Pearl Regatta (TPR). Cette aventure hauturière est devenue la plus grande manifestation nautique de Polynésie. Ouverte à tous les types de voiliers, sans limitation de taille, la TPR rassemble chaque année, depuis 2004, plus de 300 participants venus de tous les archipels, mais aussi du monde entier. Une aubaine pour les passionnés de voile qui, pendant trois jours, vivront des moments intenses. Car cette course, organisée par le Yacht Club de Tahiti, véritable institution du pays, moteur de la formation et référence des courses pour son organisation et la sécurité qu’elle apporte, va sillonner lagons et océan. Dès le mercredi 13 mai, les voiliers seront présents dans la baie de Matavai pour un spectacle unique de présentation où les voiles défieront l’obscurité sous les étoiles.



Le lendemain sera le début des choses sérieuses puisque la traversée jusqu’à Moorea sera le point d’orgue de la journée. Entre technique et sens marin, les skippers auront fort à faire à travers le chenal. Le vendredi se déroulera sur le lagon de l’île Sœur, du sud au nord. Le grand final, samedi 16 mai, se fera en deux étapes : une course dans la baie de Moorea Nord puis un retour sur Tahiti pour célébrer les vainqueurs, mais surtout un événement qui rassemble chaque année des centaines de personnes autour de la compétition et de la culture polynésienne.



Les Oceania de voile dans la foulée



Une petite semaine de repos permettra de récupérer de toutes ces émotions et ce sera reparti pour les membres du Yacht Club de Tahiti. Car cette année, les Oceania de voile vont se dérouler à Tahiti. Cette épreuve, qui réunit les meilleurs compétiteurs locaux et régionaux de voile légère en Optimist, ILCA et Windsurfer, se déroulera du mardi 26 au vendredi 29 mai. Trois jours intenses pour trois courses sur des parcours de type trapèze qui mettront les participants à rude épreuve. Que ce soit dans la baie de Matavai, dans le lagon de Arue ou dans la baie de Taaone, les régatiers devront faire preuve de régularité, de stratégie et d’endurance car les journées seront bien remplies. Les courses se dérouleront exclusivement le matin et pourront atteindre le nombre de cinq selon les scénarios. Mais il faudra en passer par là pour décrocher le titre de champion d’Océanie, et nos représentants seront parmi les favoris. Quoi qu’il arrive, c’est la voile polynésienne qui sortira grandie de ce joli mois de mai.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 7 Mai 2026 à 16:17 | Lu 310 fois



