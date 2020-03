La vente d’alcool à emporter interdite jusqu’au 5 avril

Tahiti, le 23 mars 2020 – Le gouvernement a pris un arrêté lundi interdisant la vente d’alcool à emporter pendant toute la durée du confinement, jusqu’au 5 avril prochain.



Le gouvernement a décidé lundi en conseil des ministres de prendre une « mesure exceptionnelle d’interdiction de la vente à emporter de boissons alcooliques et d’alimentation sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française ». Le mesure est prise « considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique du virus covid-19 en cours sur le territoire de la Polynésie française » et « les décisions prises, dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française ».