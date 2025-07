La tempête tropicale Flossie se renforce en ouragan au large du Mexique

Mexico, Mexique | AFP | mardi 01/07/2025 - La tempête tropicale Flossie s'est renforcée en ouragan au large de la côte Pacifique du Mexique où des pluies torrentielles sont attendues, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) de Miami.



Flossie se trouve à 250 kilomètres du port de Manzanillo dans l'Etat mexicain de Colima, avec des vents pouvant atteindre une vitesse de 140 km/heure, a précisé le NHC mardi en début de journée.



L'ouragan avance à 17 km/heure et devrait se déplacer parallèlement à la côte Pacifique jusqu'à ce qu'il s'éloigne du territoire mexicain. Il devrait provoquer des pluies fortes dans les Etats de Michoacán, Guerrero, Colima, et par endroits dans ceux de Jalisco et d'Oaxaca.



"Les précipitations pourraient entraîner des inondations ainsi que des coulées de boue isolées et potentiellement mortelles, en particulier sur les terrains escarpés", a déclaré le NHC.



Bien que l'ouragan ne devrait pas directement frapper le pays, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a exhorté les habitants à "faire preuve d'une extrême prudence" dans un message posté sur les réseaux sociaux dimanche.



Chaque année, le Mexique est touché par des cyclones tant sur les côtes du Pacifique que de l'Atlantique, généralement entre mai et novembre.