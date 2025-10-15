

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

Marseille, France | AFP | jeudi 23/10/2025 - Les rafales de vent ont dépassé 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi en raison de la tempête automnale Benjamin, qui a fait pour l'heure des dégâts limités et cinq blessés légers en Gironde et Charente-Maritime.



Météo-France qui ne maintient plus que huit départements en vigilance orange pour les vents, contre 15 auparavant, a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 120 à 130 km/h à Biscarosse (Landes) et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime).



À Royan, trois personnes ont été légèrement blessées par la chute d'un arbre sur leur véhicule, selon la préfecture de Charente-Maritime, ces blessés "extrêmement légers" n'ayant pas été hospitalisés.



Un conducteur de bus a également été légèrement blessé à la suite d'une chute d'arbre, de même qu'une sapeur-pompier en intervention en Gironde, où la tempête a fait "peu de dégâts matériels et humains", a précisé la préfecture girondine.



Selon Enedis, plus de 140.000 foyers étaient privés d'électricité vers 11h30 sur l'ensemble de la France, principalement en Nouvelle-Aquitaine (40.000 foyers), Auvergne-Rhône-Alpes (35.000 foyers), Bourgogne-France-Comté (15.000) et Occitanie (15.000).



Huit départements restent en vigilance orange pour les vents violents jusqu'à jeudi soir, sur le pourtour méditerranéen et dans le nord du pays : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Pyrénées-Atlantiques, Aude, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse.



Les départements du Cantal et de la Corrèze sont également en vigilance orange pour pluie-inondation et la Seine-Maritime pour des risques de vagues-submersion.



L'alerte vent a été levée dans les Pyrénées-Orientales, Corrèze, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde et Landes.



- La Corse en ligne de mire -



En Corse, le vent se renforçait en début d'après-midi. Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h sur la Balagne, jusqu'à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse.



Cet épisode venteux doit s'achever la nuit prochaine sauf pour la Corse, selon Météo France.



La circulation des trains entre Cannes et Grasse est interrompue entre 14h00 et 17h00.



Sur les côtes atlantique et de la Manche, ces vents forts engendrent "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", avait prévenu l'institut. Toutefois, seule la Seine-Maritime reste en vigilance orange vagues-submersion.



À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a appelé la population "à une grande prudence face au danger de cette forte houle", dont le pic est attendu dans l'après-midi.



De gros sacs remplis de sable ont été mis en place sur la grande plage de la ville pour contenir le déferlement des vagues et protéger les bâtiments.



Les accès à plusieurs plages d'Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye dans ce même département ont été interdits.



Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes jeudi et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.



À Bordeaux, les jardins et cimetières ont été fermés et l'ouverture de la fête foraine du centre-ville repoussée à l'après-midi.



L'Office national des forêts a déconseillé toute promenade durant l'épisode en raison du risque de chutes d'arbres et de branches.

