La température monte à l'école Tamahana

Tahiti, le 24 janvier 2020 – Les parents d’élèves de l’école Tamahana à Arue ont sollicité vendredi matin une réunion entre les dirigeants de Carrefour et les élus de la commune, pour régler les problèmes de nuisances sonores du chantier d’extension de l’enseigne commerciale à quelques mètres des salles de classe. Carrefour s’est engagé à financer des climatiseurs et panneaux photovoltaïques à partir de février.



La Fédération associations de parents d'élèves (Fapeep), plusieurs élus de Arue et des représentants de la direction de Carrefour se sont réunis vendredi matin à l'École Tamahana de Arue. La raison de cette rencontre est le préjudice subi par les élèves de l'établissement à la suite du lancement des travaux de l’enseigne Carrefour sur la commune au début du mois. En effet, les travaux génèrent des nuisances sonores qui obligent les enseignants à s’isoler du bruit en fermant leurs fenêtres. Mais cet enfermement cause un autre problème : une chaleur étouffante dans les salles de classe.



Et pourtant, le groupe Carrefour s’était engagé début 2019 auprès de la commune à financer des climatiseurs pour toutes les salles de classe de l’école. Problème à l’époque, la mairie n’avait pas les finances nécessaires pour assumer le surcoût de ces installations sur la facture d’électricité de l’école. La commune a donc demandé l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’établissement pour alimenter les climatiseurs. Mais au fil des négociations et études préalables, les travaux d’extension de Carrefour Arue ont débuté début 2020 sans que les classes ne soient équipées de la climatisation.