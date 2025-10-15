

La suspension de restrictions chinoises sur les terres rares concerne aussi l'UE

Rome, Italie | AFP | vendredi 31/10/2025 - Le commissaire européen au Commerce a déclaré vendredi que la suspension d'un an de certaines restrictions chinoises sur les terres rares s'appliquerait également à l'Union européenne, et pas seulement aux États-Unis.



"Je crois comprendre que l'accord conclu entre les États-Unis et la Chine à ce sujet est +erga omnes+, ce qui signifie qu'il doit s'appliquer à tous, y compris, bien sûr, à l'Union européenne", a déclaré Maros Sefcovic aux journalistes lors d'une visite à Rome.



A la suite des discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, Pékin a annoncé jeudi qu'il suspendait pendant un an les restrictions imposées le 9 octobre sur l'exportation de technologies liées aux terres rares.



Les contrôles sur les terres rares, qui ont constitué un point de friction majeur dans les négociations commerciales entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping cette semaine, perturbent les marchés et paralysent les chaînes d'approvisionnement.



M. Sefcovic, qui a rencontré le ministre italien de l'Agriculture, Francesco Lollobrigida, et le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que l'UE menait actuellement "des discussions officielles de haut niveau sur les contrôles à l'exportation" avec la Chine.



"Je vais très bientôt parler à nouveau avec mon homologue chinois", a-t-il assuré.



La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, des métaux aux propriétés particulières essentiels pour les secteurs du numérique, de l'automobile, de l'énergie ou encore de l'armement.



Depuis avril, elle exige par ailleurs des licences pour certaines exportations de ces matériaux, mais selon M. Sefcovic ce système ne fonctionne pas.



"Nous n'avons pas eu une expérience très positive avec la délivrance de licences d'exportation pour les terres rares", a-t-il déclaré, soulignant que seulement 50% des demandes de l'UE avaient été "correctement traitées".



"Cela a des répercussions directes sur les capacités de production des entreprises de l'UE", a-t-il souligné.

