La station Pacific de Fakarava inaugurée en grande pompe

La première station service Pacific de Fakarava aux Tuamotu à été inaugurée samedi à 11 heures en présence de son propriétaire Tu Moana Varas, du tavana de Fakarava, Tuhoe Tekurio, et du P-dg de Pacific Energy, Albert Moux, accompagné de son épouse, de son fils et vice-président de Vodafone, Patrick Moux et sa famille. La bénédiction de la station à été effectuée solennellement par le diacre de Fakarava.