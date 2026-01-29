

“La star, la vedette aujourd'hui, c'est le S26 Ultra”

Tahiti, le 25 février 2026 – C’est “une première” au Fenua que la promotion d’un nouveau téléphone ait lieu presqu’en même temps que dans le monde entier. Et en “vedette” du jour, mercredi, les nouveautés de la gamme Galaxy de Samsung, les S26 et S26 Ultra. Le responsable de Samsung Pacifique a d’ailleurs participé au lancement de ce téléphone au Fenua.



Le Samsung Galaxy S26 était “la star” ce mercredi matin. Il a été présenté sous toutes les coutures en présence de Vodafone et surtout devant les représentants de la société sud-coréenne pour le Pacifique. “C'est une première puisque ça ne s'est jamais fait avant que nous annoncions un produit Samsung quasiment en même temps que le monde entier”, s’est félicité le patron de Vodafone, Patrick Moux, en duplexe lors de cette présentation étant hors territoire

“Il est là, il est à Tahiti en avant-première avant tout le monde” C’est avec beaucoup de fierté que Patrick Moux a annoncé être “toujours premier” avec cette présentation en “avant-première” comme partout dans le monde du tout nouveau Samsung “qui est là, qui va être dans nos magasins dès demain. Vous allez pouvoir les toucher”. Ils seront dans les boutiques Vodafone au centre-ville, à Carrefour Punaauia et à Taravao. Ils ne seront disponibles que le 17 mars prochain mais les commandes peuvent déjà être faîtes.



Patrick Moux explique avoir rencontré les équipes de Samsung “avec qui, il travaillait déjà en étroite collaboration” il y a un an, en amont de cette présentation. “Il est vrai que (…) je ne comprenais pas pourquoi, dans le monde entier, certains avaient le téléphone de la série S, bien avant le lancement officiel (…). Pourquoi nous les Polynésiens on en était privés.”



Il raconte qu’il a insisté “lourdement pendant plusieurs mois. J’ai demandé la collaboration également à Vodafone pour leur expliquer quel était l'intérêt pour la Polynésie, même si on est petit, il faut quand même qu'on ait aussi ce droit-là”.



Après avoir fait preuve de patience, de persévérance et surtout de détermination, Patrick Moux arrive à ses fins et réussit à convaincre Samsung de faire à Tahiti ce qui se fait dans tous les grands pays du monde : “Je suis content que Samsung ait accepté, et nous ait envoyé les téléphones de manière physique en Polynésie. Pour moi c'était offrir aux Polynésiens la page que tout le monde a dans le monde, qui nous en étions privés jusqu'à ce jour.” Il espère que Samsung “renouvellera l'expérience” et regrette n’avoir pas été là pour cette première.

“Une bonne opportunité pour nous” Le responsable de Samsung dans le Pacifique, Jakob Hollard, s’est dit “très content d’être à Tahiti” pour cet événement. Il constate que la marque Samsung “fonctionne beaucoup ici avec, bien sûr le partenariat avec Vodafone. Je sais aussi que la plupart des habitants d’ici aiment bien cette marque”.



Jakob Hollard estime même que c’est “une bonne opportunité pour [Samsung] de promouvoir notre produit de cette manière”.



Patrick Moux, lui, insiste sur un principe : “Nouveau téléphone, nouvelle connexion, nouvelle rapidité (…).”



Il a rappelé que Vodafone a été “la première à ouvrir la 5G” en 2024 atteignant “la vitesse de 2,2 Gbps”. À l’adresse de son concurrent, Vini, il lance ensuite “je n'ai jamais eu un compte de test officiel de leur part. Je me doute que s'ils avaient fait mieux, ils auraient fait cocorico” a-t-il taclé.



Comme si cela ne suffisait pas, il ajoute que Vodafone a été pendant les trois dernières années “le meilleur réseau de Polynésie évalué par Nperf [Société française dont la mission est de mesurer, évaluer et améliorer l’internet dans le monde entier, NDLR]. Nous avons les offres internet les moins chères du marché”. Il invite même les abonnés du concurrent qui ont notamment la fibre “à venir essayer notre Vodasurf 5G. Vous n'allez pas être déçus” et souligne même que Vodafone a prévu un “cadeau” pour eux.

P-dg de Vodafone Patrick Moux “On est pris au sérieux par Samsung” “Je suis content de montrer en avant-première le Samsung S26 en Polynésie. La Polynésie (…) a réussi, aujourd’hui, à prouver qu'elle pouvait faire un direct au monde entier puisqu’en Californie, le S26 a également été lancé une heure plus tôt (…). Ce sont les aléas du direct concernant les informations car Samsung garde très secrets les informations. On les a eus quelques heures avant notre direct (…). C'est agréable dans le sens où on suit vraiment l'évolution et on est pris au sérieux par Samsung et Vodafone surtout, donc c'est vrai que je suis content surtout que les Polynésiens puissent découvrir. Demain ils iront en boutique, ils verront le téléphone, alors que le téléphone ne sort officiellement que le 17 mars, donc pendant plus de 17 jours, quasiment une vingtaine de jours, ils pourront découvrir, toucher le téléphone dans nos boutiques (…). Je suis content de ça, je remercie encore Samsung et je sais que grâce à notre intervention de Vodafone, je sais que mon concurrent Vini en a profité, c'est normal, comme ils sont aussi clients de Samsung (…). Je suis content et j'invite d'ailleurs aussi les clients de Vini à assister et je les invite à voir (…) et à venir demain dans nos magasins Vodafone.”

Jakob Hollard responsable de Samsung pour le Pacifique “On ne serait pas là sans vous” “C’est un honneur de présenter ce produit ici en Polynésie. Merci à Patrick pour cet événement qui jusqu’ici tout s’est très bien déroulé (…). Aujourd’hui Samsung re-design et innove ce qui est dans vos poches. Les nouveaux téléphones Samsung sont forcément d’une nouvelle gamme. Ils sont bâtis pour être plus efficaces et très performants dès qu’on en a besoin. On ne serait pas là sans vous. Ce n’est pas que notre produit c’est aussi le vôtre et c’est pour cela qu’on vous invite à l’essayer et à le prendre en main. Il sera disponible le 17 mars et c’est un téléphone qui n’est pas seulement un accessoire c’est un changement de mode de vie. C’est de la performance. C’est de la vie.”

Mana Victor réalisateur “Des téléphones très performants” “Ce sont des téléphones très performants (…). Moi franchement, l'amélioration qui me rend le plus gaga dans ce nouveau téléphone c'est qu’il nous permet d'avoir vraiment des meilleures vidéos et des meilleures photos en bas éclairage et en luminosité basse. Et ça c'est juste dingue. Forcément j'ai hâte de tester le stabilisateur, c'est quelque chose que je trouve super de pouvoir filmer directement avec son téléphone sans avoir besoin d'un stabilisateur extérieur. Donc moi il y a certaines améliorations qui sont excellentes comme le fait qu'il puisse être plus refroidi, parce qu’ici en Polynésie quand tu filmes en extérieur et que le téléphone est au soleil… là tout de suite ça peut surchauffer. Si tu filmes en 4K ou en 8K c'est encore pire donc là s'il est 20% plus efficace sur son système de refroidissement : trop bien.”

