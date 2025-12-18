

La société Carmat liquidée, nouvelle étape pour le spécialiste du coeur artificiel

Paris, France | AFP | mardi 06/01/2026 - Carmat, pionnier du cœur artificiel français, en redressement judiciaire depuis juillet, a annoncé mardi sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote pour faire place comme prévu à une nouvelle structure privée qui reprendra la suite de l'activité.



Début décembre, après plusieurs mois de rebondissements, le tribunal des affaires économiques de Versailles avait ordonné la cession de la société anonyme Carmat au profit de la société par actions simplifiées Carmat SAS conformément au plan de reprise présenté par le président du conseil d'administration Pierre Bastid, aux côtés de la holding de la famille Ligresti, Santé Holding, autre actionnaire historique de Carmat.



"Les activités de la société se poursuivent donc désormais, et sont opérées, par Carmat SAS", selon un communiqué.



L'administrateur chargé de la liquidation "sollicitera donc très prochainement auprès d’Euronext Growth la radiation de ses actions" et "dans l'intervalle, le cours de l’action Carmat reste suspendu et sa cotation ne reprendra pas", poursuit l'entreprise implantée dans les Yvelines.



Fondée en 2008, Carmat dont le nom combine celui de son inventeur médical Alain Carpentier, chirurgien cardiaque, et de l'entreprise Matra Defense, est l'une des rares sociétés au monde à développer un coeur artificiel entier.



Le développement de sa prothèse qui imite la forme et la fonction d'un cœur naturel avait suscité un fort engouement. Tout comme une première implantation réussie en 2013.



Mais il aura fallu attendre fin 2020 pour que ce coeur bionique obtienne sa certification européenne pour les patients en insuffisance cardiaque terminale en attente d'une greffe du myocarde.



Ce feu vert avait permis une première vente en juillet 2021 pour un patient en Italie.



L'aventure a ensuite connu plusieurs revers: le décès prématuré du cinquième patient implanté a entraîné la suspension des essais cliniques entre novembre 2016 et mai 2017, suivie de deux autres décès liés à des dysfonctionnements qui ont conduit Carmat à suspendre volontairement les implantations entre fin 2021 et octobre 2022 pour améliorer le dispositif.



Au total, 122 patients ont été implantés avec ce coeur artificiel.

