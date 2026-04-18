Tahiti Infos

La société BERNARD TRAVAUX POLYNESIE recherche


.un dessinateur projeteur (H/F)
Titulaire d’un BTS ou licence. Expérience obligatoire
et maitrise d’AutoCAD exigée.
Poste à pourvoir en CDI sur Punaauia.
 
un Conducteur de travaux Voiries Réseaux Divers VRD, Électricité (H/F)
Titulaire d’un BTS ou licence. Expérience obligatoire
Poste à pourvoir en CDI sur Punaauia.
Rémunération attractive suivant profil
 
un Electromécanicien TP (H/F)
Titulaire d’un BTS ou licence. Expérience obligatoire
Poste à pourvoir en CDI sur Punaauia.

Envoyer votre CV à [email protected]

Rédigé par Erita Temauriuri le Mardi 5 Mai 2026 à 19:09 | Lu 47 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site