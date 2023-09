La sélection pour les Jeux connue en eau libre

Tahiti, le 3 septembre 2023 - La compétition qualificative pour les Jeux du Pacifique 2023 dans la discipline de l’eau libre a eu lieu samedi matin au PK 18 à Punaauia. Naël Roux, Enzo Costa-Lacombe et Enzo Kernivinen représenteront Tahiti chez les hommes à Honiara. Déotille Videau sera la seule tahitienne engagée en eau libre.



Annulée vendredi soir pour cause d’alerte orange liée à la forte houle et la fermeture des plages de Punaauia, la Maui Tū’aro Day a finalement pu être organisée par la Fédération tahitienne de natation samedi sur la plage Vaiava au PK 18, après sa réouverture au public. Au programme de l’événement, la course de 5 km qualificative pour les Jeux du Pacifique, une épreuve de 2 km et un 500 mètres ouverts aux licenciés intéressés et aux non-licenciés qui pouvaient prendre une licence éphémère. Et malgré l’incertitude qui a pesé sur la tenue de l’événement, les trois courses du jour ont réuni une soixantaine de participants dont une grande majorité de juniors.







C’est bien sûr celle du 5 km qui a particulièrement retenu l’attention. L’épreuve était décisive pour la composition de la sélection tahitienne à Honiara pour la compétition en eau libre avec six billets en jeu, trois chez les hommes et autant chez les femmes. Deux grands favoris étaient au départ chez les hommes : Naël Roux et Enzo Costa-Lacombe qui réside à Frontignan dans le Sud de la France et qui a fait le déplacement à Tahiti pour voir ses parents (Laurence Lacombe et Bernard Costa eux-mêmes champions de natation en leur temps) et tenter de gagner un billet pour les Jeux du Pacifique. Un outsider pour le podium était également au départ en la personne de Enzo Kernivinen, alors que les jeunes Enoa Vial, Sosthène Videau et Kelian Soulière Bécart nourrissaient aussi des ambitions. Le parcours proposait cinq boucles d’un kilomètre dans le lagon de Puanauia. Et avant même la fin du deuxième tour, on était fixé sur la composition de la sélection masculine à Honiara. Naël Roux qui a mené le train et Enzo Costa-Lacombe nageant dans son sillage ont en effet creusé un net écart. Enzo Kernivinen s’accrochait à la 3e place avec beaucoup d’avance sur ses poursuivants. Naël Roux et Enzo Costa-Lacombe ont attaqué la dernière ligne droite côte-à-côte, Naël tapant la banderole d’arrivée quelques centièmes avant Enzo Costa-Lacombe.