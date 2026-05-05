

La ressourcerie de Mahina fête ses deux ans d'engagement

Tahiti, le 2 juin 2026 – La Ressourcerie de Mahina fête ses deux ans d’existence et ouvre ses portes au grand public du 8 au 12 juin afin de présenter ses actions et promouvoir un mode de consommation plus solidaire et respectueux de l’environnement.



Depuis son ouverture en juin 2024, la Ressourcerie agit pour donner une seconde vie aux objets, réduire les déchets et favoriser l’accès solidaire à des biens du quotidien. Ses locaux sont situés sur la route de la Pointe Vénus dans les anciens locaux de l’école Amatahiapo à Mahina.



L’année 2025 a marqué une montée en puissance des activités de l’association Tīa’i Fenua , porteuse de l’initiative. En effet, 25,4 tonnes d’objets ont été collectées en 2025, contre 8,9 tonnes en 2024. Sur les 14,65 tonnes d’objets traités et valorisés, 57 % ont pu être réemployés et 27 % ont été exportés vers des filières de recyclage spécialisées avec la collaboration de la société Enviropol.



Pour l'association, ces deux années d'activité démontrent qu’un autre mode de consommation est possible : plus solidaire, plus local et plus respectueux de l’environnement. Cet anniversaire est avant tout celui de toutes les personnes qui font vivre la Ressourcerie au quotidien : salariés, bénévoles, partenaires, associations et habitants engagés pour le développement de cette initiative solidaire.

Les temps forts de la semaine



Du 8 au 12 juin de 8h30 à 11h30

• Vente solidaire ;

• Ateliers de réparation et d’upcycling ;

• Visite guidée de la ressourcerie à 9h30 et 10h30.

Les animations se dérouleront en groupes de dix personnes, avec inscription sur place.



Mardi 9 juin

Cérémonie officielle de 8 heures à 9h30, en présence des partenaires, invités et acteurs engagés aux côtés de la Ressourcerie. Une présentation de l’équipe, des chiffres clés de la Ressourcerie de Mahina, des actions 2025 et des perspectives sera faite.

À propos de l’association Tīa’i Fenua



L’association Tīa’i Fenua est une association environnementale, agréée structure d’insertion sociale par l’activité économique. Elle est engagée dans l’économie circulaire et solidaire au travers la Ressourcerie de Mahina. Son cœur d’activité est de collecter, valoriser et revendre des objets de seconde main afin de réduire les déchets et favoriser le réemploi. À travers ses activités, elle sensibilise également le public à des modes de consommation plus durables.



Rédigé par Avec communiqué le Mardi 2 Juin 2026 à 09:16 | Lu 217 fois



