La reprise s’organise dans les pensions de Rimatara

RIMATARA, le 14 juin 2020 – Les deux pensions de famille de Rimatara se préparent doucement à la reprise, le premier vol depuis Tahiti étant programmé pour le 17 juin.



Après presque trois mois d’inactivité, les pensions de famille reprennent peu à peu des couleurs avec la reprise des vols interinsulaires. L’île de Rimatara en compte deux. Rencontre avec les propriétaires de l’une d’entre elles qui se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir des clients après ces longues semaines de sommeil.



Comment s’est passé le confinement ?

Très bien dans l’ensemble. Nous nous sommes occupés de nos champs de fruits et légumes ainsi que de nos animaux. Nous avions envisagé de faire quelques petites rénovations, cependant cela n’a pu se faire à cause des échanges maritimes qui ont eux aussi ralenti. Je suis originaire d’ici et depuis toutes ces années c’est la première fois que je rencontre ce genre de situation, comme beaucoup.



Les vols reprendront le 17 juin prochain, attendez-vous des clients?

Nous avons des réservations pour le mois de juin. Elles ont été faites bien avant le confinement. Cependant, nous attendons encore que les clients confirment leurs venues sur l’île. Pour celles qui ont été faites durant le confinement, les clients gardent le bénéfice de leur séjour parmi nous et nous devons voir ensemble le report de celui-ci. Par contre, nous avons des réservations confirmées pour le mois de septembre.