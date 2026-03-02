La relève arrive pour atteindre l’élite de la gastronomie

Tahiti, le 18 mars 2026 - L’École hôtelière de Tahiti Te Pare Pare accueillera la finale régionale du concours “Un des Meilleurs apprentis de France” mercredi 25 mars. Quatre candidats en bac professionnel cuisine y participent, avec l’objectif de se qualifier pour la finale nationale à Paris.



À quelques jours de l’échéance, la pression monte pour les jeunes talents de la cuisine polynésienne. Le 25 mars 2026, l’École hôtelière de Tahiti Te Pare Pare accueillera la finale régionale du concours “Un des Meilleurs apprentis de France” (MAF). Une compétition réservée aux moins de 23 ans, qui, pour cette troisième édition locale, mettra à l’honneur les élèves en bac professionnel.



Dès 7 heures du matin, les candidats entreront en cuisine pour une épreuve marathon de quatre heures, sous l’œil attentif d’un jury composé de professionnels. À partir de 11 h 30, place à la dégustation.



Les participants devront atteindre la note minimale de 16/20. Le thème imposé, la “cuisine froide”, promet un défi de taille. Au menu : œuf bénédictine revisité, sauce chantilly, gelée de fruits aux herbes fraîches ou encore tuiles croustillantes. “Ils s’entraînent assidûment depuis trois mois. Ce sont des jeunes qui en veulent”, souligne Hina Grepin, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration du Pacifique (CMQP).



Au-delà de la performance, c’est aussi une occasion pour eux de se créer un réseau professionnel, notamment auprès de chefs renommés, comme Thierry Marx, membre du réseau du CMQP depuis deux ans.



L’événement participe aussi à mettre en lumière les talents locaux et à encourager l’excellence dans les métiers de l’hôtellerie-restauration. Preuve de cet impact : Chadd Taupotini, médaillé d’or du MAF 2025 au niveau régional, a poursuivi l’aventure jusqu’à la finale nationale. Depuis, son parcours a pris un nouvel essor.





Des candidats venus de Bora Bora, Tahiti et Raiatea



Ils sont quatre candidats à s’affronter dans cette finale régionale. Originaire de Moorea, Nelly Brothers-Navarro, élève en terminale bac professionnel cuisine, voit dans ce concours l’aboutissement d’un rêve d’enfance. Inspirée par son père, elle aborde l’épreuve avec détermination, entre stress et enthousiasme, et envisage déjà de poursuivre son parcours en métropole. À ses côtés, Kauila Teina, élève à Bora Bora et fils de restaurateur, considère cette participation comme un véritable test personnel. Sérieux et appliqué, il multiplie les entraînements pour être à la hauteur. À seulement 17 ans, Raanui A-Oro Tuheiava incarne une passion héritée de la tradition familiale. Habitué dès son plus jeune âge aux produits et aux saveurs locales, il voit dans le MAF une étape clé pour affiner son savoir-faire. La dernière candidate, Ranitea Rehia, est élève au lycée protestant Tuteao A Vaiho de Uturoa, à Raiatea. Son projet doit être publié sur le Facebook du CMQP dans les prochains jours.

