La réappropriation des terres se prépare

Pour la présidente de l’association, Iolanie Boosie-Mu : "Il s’agit d’une aide pour la population. Il faut reprendre nos terres et restituer à nos ancêtres ce qui leur appartient. Le gouvernement nous demande de rester chez nous et de planter sur nos terres mais on ne peut pas car c’est classé "Polynésie française par défaut". C’est le moment de se rassembler, de préparer les requêtes et d’enfin reprendre les terres de nos ancêtres. J’avais commencé à faire les démarches pour ma maman qui est trop âgée maintenant pour s’en charger et puis plusieurs personnes se sont jointes à moi et à présent nous sommes une association composée d'un petit groupe de personnes." Les habitants ont pu poser des questions et exposer certaines de leurs situations.



Mariette Paeamara, une habitante de l’île juge la "formation" utile : "C’est bien, car c’est la première fois que des personnes prennent le temps pour nous expliquer. Et en plus, c’est gratuit ! C’est dommage qu’il n’y ait pas autant de personnes qui viennent pour apprendre. Il y a beaucoup de soucis au niveau des terres, ici aux Gambier. Je suis venue parce que cela m’intéresse et m’aide beaucoup surtout pour préparer les papiers pour l’arrivée du juge forain.



En effet, le juge forain devait arriver en début de semaine sur l’île pour traiter les affaires de terres de la population et pour étudier les requêtes.