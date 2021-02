La réanimation Covid ne compte plus que 5 patients

Tahiti, le 11 février 2021 - La réanimation Covid de l'hôpital du Taaone n'accueillait plus jeudi que cinq malades, selon le dernier point épidémiologique transmis par la Direction de la santé. La campagne vaccinale concerne quant à elle 3 348 personnes, dont 771 ont reçu leur deuxième injection.



Conséquence de la décrue épidémique observée depuis novembre en Polynésie française, on ne compte plus jeudi que cinq patients (-1 en 24 heures) hospitalisés en réanimation Covid, au Centre hospitalier de Taaone dont la filière dédiée compte encore 15 malades (-1 en 24 heures) en observation. Selon le dernier point épidémiologique transmis par la Direction de la santé, 13 nouveaux cas Covid ont été identifiés au cours des dernières 24 dernières heures. Le total des cas connus depuis le 13 mars 2020 est porté à 18 257 personnes infectées par le coronavirus sur le territoire, dont 67 sont toujours considérées comme actifs jeudi.



Aucun nouveau décès lié au Covid-19 n'est à déplorer. Le total des victimes de cette épidémie en Polynésie reste de 135 depuis le 10 septembre dernier.