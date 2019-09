La promenade piétonne du front de mer livrée avant la fin de l'année

PAPEETE, le 29 septembre 2019 - Michel Buillard, maire de Papeete, a inauguré dimanche l'avant-dernier tronçon de la promenade piétonne le long du boulevard de la reine Pōmare. La livraison de la dernière portion, entre le parc Bougainville et l'esplanade Jacques Chirac est prévue pour la fin de l'année.



Le nouveau visage du front de mer de Papeete se dévoile un peu plus. Dimanche, le maire de la capitale, Michel Buillard, , accompagné par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, et le ministre de l'Equipement, René Temeharo, a inauguré l'avant-dernier tronçon, côté montagne, de la promenade piétonne sur le boulevard de la reine Pōmare, attenante au parc Bougainville. La dernière portion comprise entre la rue Dupetit-Thouars et l'esplanade Jacques Chirac (lire encadré) sera livrée d'ici la fin de l'année.



Débutés en août 2017, ces travaux d'un montant de 500 millions de Fcfp ont permis l'aménagement d'une promenade arborée qui relie l'avenue Prince Hinoi au boulevard de la reine Pōmare. "Papeete était déjà belle mais sans cette Promenade des Polynésiens elle ne serait pas aussi belle. Maintenant notre population dispose d'un bel espace pour se promener le long du front de mer. Ce nouvel espace va nous permettre aussi d'organiser de nouveaux événements pour la population", s'est réjoui Michel Buillard.



L'édile a par ailleurs émis le souhait auprès du ministre de l'Equipement de prolonger ces aménagements jusqu'à la digue de Motu Uta. "Je vois des sportifs courir tous les jours le long de cette promenade jusqu'à Motu Uta. Il serait très intéressant de voir comment on peut rendre ce parcours encore plus beau", a indiqué le maire de Papeete.



Du côté de la population, on se réjouit également. "Il y a de l'ombre, on a un trottoir plus large, c'est très agréable de se promener en ville maintenant", assure Daniel qui est venu profiter de ce nouvel aménagement avec ses deux enfants.



"C'est très beau. Ça va beaucoup plaire aux touristes qui vont venir en visite au fenua. On leur offre le visage d'une capitale plus belle et plus attrayante", atteste pour sa part Moeava, en ballade avec son compagnon.



La Promenade des Polynésiens séduit déjà donc.