La présidentielle sous surveillance

Tahiti, le 8 avril 2022 – Un conseiller d’Etat est actuellement en Polynésie pour vérifier la tenue régulière de la campagne précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle et vérifier la régularité des opérations électorales du 9 avril.



A l’issue du premier tour de scrutin de l’élection présidentielle, samedi 9 avril, et de la tenue de la commission de contrôle des procès-verbaux ce dimanche, le délégué du Conseil Constitutionnel en Polynésie française fera rapport de ce qu’il a observé sur le territoire aux membres de l’institution, à l’instar de ses collègues des autres départements et territoires.



Peu de temps après la tenue du scrutin, le Conseil Constitutionnel sera chargé de recenser les procès-verbaux de votes, d’examiner les éventuelles réclamations et de proclamer les résultats définitifs.



Le haut-commissaire Dominique Sorain s’est entretenu ce vendredi avec le conseiller d’État, Yves Gounin, délégué du Conseil Constitutionnel chargé du suivi et du contrôle de la régularité des opérations électorales en Polynésie française. Le fonctionnaire est en outre chargé par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) de vérifier la tenue régulière de la campagne précédant ce premier scrutin. Il s’est notamment entretenu avec les représentants des candidats, les autorités locales de l’Etat et du Pays, ainsi qu’avec les magistrats et les maires lors de ses déplacements dans les différentes communes. L’excellent niveau de préparation des opérations du scrutin dans les 250 bureaux de vote du territoire a été relevé, selon un communiqué transmis vendredi par le haut-commissariat à l'issue de son entretien avec Dominique Sorain.