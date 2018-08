La première "nuit du vol libre" organisée samedi à Paofai

Voler… un rêve qui peut devenir réalité



En Polynésie, il est possible de découvrir plusieurs pratiques de vol libre. Des écoles et associations proposent différentes offres : des baptêmes mais aussi des qualifications variées dont la qualification biplace pour assurer des vols en tandem.



Les kite surfeurs se retrouvent dans les lagons de Tahiti et des îles lorsqu’ils le souhaitent. Les parapentistes ont deux sites principaux de décollage à Tahiti, ils en ont à Raiatea, Huahine et aux Marquises. Les sites de Moorea et Tubai ne sont plus utilisés actuellement. Pour en profiter contactez la ligue ou une association, choisissez votre site et prenez rendez-vous.



À Tahiti, le jour J, rendez-vous à Punaauia pour démarrer l’ascension vers le site de décollage. Elle se fait en 4x4 et dure de 15 à 30 minutes. Sur le trajet, les odeurs d’eucalyptus se font plus fortes, l’océan prend de l’ampleur parfois tâché de masses sombres ou d’écume blanche à la saison des baleines. Finalement, le véhicule s’arrête, le chauffeur coupe le moteur. Le silence s’installe. Les pilotes descendent, leur sac au dos, pour préparer leur aile. " Attention ", insiste Steve Perriguet tandis qu’il déplie le matériel, " avec un parapente on vole, comme un avion, on ne saute pas comme on peut l’entendre parfois ".



Le compte à rebours a commencé. " D’abord on va laisser le vent s’engouffrer dans l’aile puis lorsqu’elle sera levée et que je te le dirai, on marchera ou on courra droit devant ", explique Steve Perriguet. Devant, c’est-à-dire vers le vide.



" Les conditions sont excellentes, on va certainement décoller immédiatement. Tu attendras alors que je te fasse signe pour t’assoir, ensuite, tu n’auras plus qu’à profiter. " Aussitôt dit, aussitôt fait, le parapente prend rapidement de la hauteur, en toute sécurité, tranquillement. Il se fait oublier, laissant la place à des sensations de liberté, de bien-être, de plénitude et de légèreté.



Face au parapente, Moorea découpe le ciel, derrière le plateau des orangers divise la vallée. Le vol est un temps pour soi, au-dessus de la vie qui file, des couleurs qui contrastent ou parfois se marient, des sons qui montent, diffus. Une expérience à vivre.