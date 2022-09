La planète ‘Ori réunie à Tahiti

Tahiti, le 27 septembre 2022 – Tumata Robinson et Manouche Lehartel lancent la 9e édition du 'Ori Tahiti Nui Competitions et la 5e édition du 'Ori Tahiti Nui World Championship, qui se dérouleront à l'hôtel le Tahiti by Pearl Resorts de Arue les 26 et 27 novembre prochains. Des danseurs et danseuses de toutes nationalités concourront en solo, en duo ou en formation de cinq, sur des 'aparima ou des 'ote'a.



La 9e édition du 'Ori Tahiti Nui Competitions et la 5e édition du 'Ori Tahiti Nui World Championship sont officiellement programmées. Le rendez-vous est fixé à l'hôtel le Tahiti by Pearl Resorts de Arue les 26 et 27 novembre. Les épreuves des 'Ori Tahiti Nui Competitions se tiendront salle Endeavour, à partir de 7 heures, tandis que le 'Ori Tahiti Nui World Championship aura lieu à quelques pas au restaurant Hitimahana, dès 18 heures. Ce double événement est une initiative de Tumata Robinson, cheffe du groupe Tahiti Ora, et de Manouche Lehartel, son homologue à la tête du groupe Toa Reva. Il s’adresse aux danseurs et danseuses de toutes nationalités, souhaitant concourir sur des 'aparima (mélodie chantée) et des 'ote'a (musique de percussions), individuellement ou en groupe. Les vainqueurs se verront remettre des prix spéciaux et des lots offerts par les partenaires de la manifestation. Le but est de “partager la culture polynésienne à l’international, mais aussi de rappeler les origines du ‘ori tahiti”, explique Tumata Robinson.



Pour l'instant, sur une centaine de participants déjà inscrits, la majorité sont des artistes du Mexique, des États-Unis et de France. Au plan local, quelques artistes des Marquises sont déjà inscrits au concours, ainsi que l'école Hivaiti de Bora Bora. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 novembre.



Présentation des deux temps forts de cette manifestation :



Le 'Ori Tahiti Nui Competitions



Les membres du jury du 'Ori Tahiti Nui Competitions sont des figures de la danse traditionnelle : Teruria Taimana, Karl Brillant, Kohaitevahinetapairu Batani-Gournac, Franchy Tehiva, Poerava Taea, Toanui Mahinui et Tiana Liufau. La compétition est déclinée en quatre catégories : solo, duo, mehura et 'ote'a.



La catégorie “solo” a été divisée en deux parties : "jeune" (tama) pour les participants de 6 à 17 ans ; et “adulte” ('arioi) pour les 18 et plus. Tous les participants de cette catégorie devront présenter une chorégraphie en 'ote'a. Une prestation de 1'15 à 1'30 pour la division "jeune" et jusqu'à 1'45 pour la division “adulte”. À noter que les 18 à 35 ans, ne pourront se présenter à la 'Ori Tahiti Nui World Championship. En revanche, les primés de la division “adulte” s'affronteront une dernière fois pour tenter de remporter le Grand Prix 'Arioi, lors de la dernière soirée de compétition 'Ori Tahiti Nui World Championship, le dimanche soir.



En catégorie “duo”, seuls des couples mixtes âgés d'au moins 16 ans seront admis à participer au concours, et devront présenter un 'ote'a de 2 à 3 minutes.



Enfin, les deux dernières catégories, mehura et 'ote'a, sont ouvertes uniquement à des formations de cinq artistes, femmes, hommes ou mixtes. Les artistes doivent être âgés d'au moins 14 ans en catégorie “écoles de danse” et de minimum 16 ans en catégorie “professionnelle ou confirmée”. Chaque formation devra interpréter une chanson lente de 3 à 4 minutes, en mehura ou en 'ote'a.



Le 'Ori Tahiti Nui World Championship



Le jury du 'Ori Tahiti Nui World Championship est exclusivement composé de chefs de troupe : Hirohiti Tematahotoa de Hanatika, Mateata Legayic de Toakura, Marguerite Lai de O Tahiti E, Makau Foster de Tamariki Poerani, Olivier Lenoir de Tahiti ia Ruru Tu noa, Tiare Trompette de Hei Tahiti, Moanaura Teheiura de Pina'ina'i, Teraurii Piritua de Ori i Tahiti et Heimoana Metua de Teva i Tai.



Pour participer à ce championnat du monde, il faut être âgé de 18 à 35 ans et avoir remporté un de ces titres : 1ère place overall d'une Compétition ou d'un Heiva international ou virtuel ; 2e place si le 1er ne correspond pas à la catégorie d'âge requise ; les titres 'Arioi Vahine ou 'Arioi Tane de la 'Ori Tahiti Nui Solo Competition ; un des prix de “Meilleur(e) danseur/se" au Heiva i Tahiti ; ou une victoire au 'Ori Tahiti Nui World Championship. Être titulaire d'un Certificat de fin d’études traditionnelles (CFET) ou d'un Diplôme d’études traditionnelles (DET) délivré par le Conservatoire Artistique de la Polynésie française est également valable.





Programme Samedi 26 novembre, en salle Endeavour

7 heures à 8 heures : Enregistrement de la compétition “solo” en catégorie “jeune” (tama)

8 heures : Début de la compétition "solo" en catégorie “jeune” (tama)

12 heures : Remise des prix

14 heures : Début des compétitions “duo”, “mehura” et “'ote'a”

17h30 : Remise des prix

Dimanche 27 novembre, en salle Endeavour

7 heures à 8 heures : Enregistrement de la compétition “solo” en catégorie “adulte” ('arioi)

8 heures : Début de la compétition “solo” en catégorie “adulte” ('arioi)

12 heures : Remise des prix

Dimanche 27 novembre, au restaurant Hitimahana

18 heures : Finale du Grand Prix 'Arioi

19 heures : Début de la compétition 'Ori Tahiti Nui World Championship

21h30 : Remise des prix



Inscriptions et billetterie Les journées d'inscription se dérouleront dans le hall de l'hôtel Tahiti by Pearl Resorts, de 9 heures à 14 heures, les 1er, 15 et 29 octobre ainsi que le les 6 et 12 novembre.



Chaque participant au 'Ori Tahiti Nui Competitions devra régler un montant de droits d'inscription. Seul le 'Ori Tahiti Nui World Championship ne requiert pas de paiement de frais d'inscription.





'Ori Tahiti Nui Solo Competition : 2 500 Fcfp / personne 'Ori Tahiti Nui Duo Competition : 4 000 Fcfp / couple

'Ori Tahiti Nui Mehura ou 'Ote'a Competitions : 10 000 Fcfp / formation

Pour les spectateurs du 'Ori Tahiti Nui Competitions, de samedi matin à dimanche matin, le tarif est de 1 500 Fcfp par concours. L'hôtel le Tahiti dispose de 400 places en salle Endeavour. En ce qui concerne le 'Ori Tahiti Nui World Championship, le tarif du dîner/buffet-spectacle pour les spectateurs adultes est de 7 200 Fcfp, et de 3 600 Fcfp pour les enfants de 3 à 12 ans. La capacité d'accueil du restaurant Hitimahana est de 250 à 300 personnes. Il n'y pas de prévente, les billets seront vendus sur place le jour-même.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Mardi 27 Septembre 2022 à 20:15 | Lu 243 fois