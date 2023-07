La pépinière Gooding sortie de l’ombre

TAHITI, le 30 juillet 2023 - À Mahina se trouve la pépinière Gooding. Elle est un espace fleuri et arboré, mis en forme il y a des dizaines d’années. Cet éden, resté quelque temps en sommeil, accueille depuis quelques mois grand public et scolaires. Tous les mois, un rendez-vous original qui mixe visite guidée des lieux et découverte de la culture thaïlandaise est organisé.



Le prochain rendez-vous public se prépare à la pépinière Gooding. Située à Mahina, cette pépinière se trouve au cœur d’un grand parc arboré et fleuri de 3 hectares, un éden né dans les années 1960 et entretenu depuis par les enfants du créateur. En se baladant, les visiteurs peuvent y découvrir de nombreuses plantes aromatiques et médicinales, des végétaux rares et/ou anciens comme un cannellier, un giroflier ou encore des dichorisandra, des bananiers d’ornement ou des pandanus nains.



Il y a quelques mois, Paula Gooding et ses trois frères, en compagnie de Preeya de la Feuille verte, ont relancé visites et découvertes partagées de la propriété. Celles-ci ont lieu une fois par mois et démarrent par une balade guidée et commentée du jardin de plantes aromatiques et médicinales puis du parc des arbres à épices. “ À cette occasion, je nomme les plantes, je les présente mais j’explique également leur origine, j’indique quand et comment elles sont arrivées à Tahiti ”, décrit Paula Gooding.



Ensuite, un repas thaïlandais est proposé (à déguster sur place ou à emporter), des massages thaïlandais également sont possibles ainsi que des séances de yoga ou de qi qong. Ce mélange des genres est le fruit d’une rencontre entre Preeya, qui est thaïlandaise, et la famille Gooding. “ Depuis des années, elle vient chercher des plantes ici pour la réalisation des plats et produits qu’elle vend dans sa boutique. Nous avons eu l’idée du concept ensemble lorsque j’ai voulu mettre en place le petit jardin de plantes aromatiques et médicinales. C’était courant 2022 ”, raconte Paula Gooding. Les journées rencontrent un indéniable succès. Elles fonctionnent sur réservation et font le plein à tous les coups.



Une histoire de famille



La pépinière Gooding est une histoire de famille. Au fur et à mesure, à partir des années 1960, les parents de Paula ont aménagé le parc, ils ont terrassé, remblayé la partie marécageuse sur le bord de la Ahonu qui longe la propriété et ils ont planté, entretenu et agencé. “ Ma mère me répétait sans cesse de ne pas arracher les petites plantes que je considérais comme mauvaises et qui poussaient un peu partout .” Le voisinage venait souvent se servir pour confectionner des rā’au. Son père était paysagiste. Il avait le don de la mise en scène végétale. Il appréciait l’esthétique des plantes mais aussi leur parfum. Aussi a-t-il judicieusement placé çà et là des espèces odorantes qui, en fonction de l’heure de la journée, dégagent de délicates senteurs. Se balader dans le parc Gooding est un plaisir visuel et olfactif. Généreux et passionné, le père de Paula proposait des visites aux écoles pour transmettre aux élèves son savoir et leur faire profiter de l’espace.



Lorsqu’en 2000 il a pris sa retraite, “ nous avons récupéré l’exploitation ”, se rappelle Paula. La fratrie a hérité au passage de l’entretien de l’espace. Une charge lourde et exigeante qui demande beaucoup de temps et d’énergie. Paula Gooding a commencé à travailler avec son père à l’âge de 20 ans. Elle a suivi une formation dans un lycée agricole en France puis s’est spécialisée en agronomie tropicale en Guadeloupe. Parallèlement à son travail, de retour en Polynésie, elle s’est occupée de la propriété en se concentrant sur les priorités. La pépinière Gooding a fonctionné de ce fait à un petit rythme.



Il y a quelques mois, Paula Gooding s’est donc lancée dans la réalisation d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Il est installé au cœur d’un petit espace muré sur l’ancienne serre aux anthuriums de sa mère qui avait été laissée à l’abandon. Les espèces sont nombreuses et variées : basilic, clitoria, cresson polynésien, estragon… Ensuite, avec ses frères, elle a construit un fare pōte’e afin de recevoir le public. Elle a repris tout récemment les visites aux écoles. Les journées ouvertes au grand public se pérennisent. Les voisins et connaisseurs, eux, n’ont pas perdu leurs bonnes habitudes. Ils n’ont jamais cessé de venir dans ce parc à la fois unique et original.



Contacts



FB : Pépinière Gooding Mahina

Tél. : 87 78 12 77



