

La passerelle piétonne de Tīta’aviri inaugurée

Tahiti, le 23 février 2026 - Inaugurée ce lundi matin à Papeari, cette passerelle de 26 mètres de long sur 1,80 mètre de large vise à sécuriser la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite le long de la route territoriale.





La passerelle piétonne de la rivière Tīta’aviri, à Papeari, a été inaugurée ce lundi matin en présence du ministre des Grands travaux, Jordy Chan, du maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, du maire délégué de Papeari, Alain Sangue, et de Vairea Chin Shing Chong, conseillère municipale, ainsi que des entreprises et partenaires ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage.



Cette passerelle de 26 mètres de long sur 1,80 mètre de large vise à sécuriser la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR) sur cette section de la RT1. “Un projet attendu depuis plusieurs années par la population”, souligne le ministre dans un communiqué. Cofinancée par le Pays et l’État via le troisième instrument financier (3IF), cette opération s’élève à environ 120 millions de francs.





