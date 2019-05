La participation aux européennes « progresse » à 22,17% en Polynésie

PAPEETE, le 26 mai 2019 - Un peu plus de 43 000 électeurs se sont rendus aux urnes samedi pour les élections européennes en Polynésie française. C'est plus que les 29 555 du scrutin de 2014. Le taux de participation reste néanmoins très faible et passe de 14,97% à 22,17% en cinq ans sur ce scrutin.



Une nouvelle fois, le taux d’abstention a atteint des sommets lors du scrutin des élections européennes de samedi en Polynésie française. La participation atteint 22,17% pour 43 357 votants. C’est plus qu’aux européennes de 2014 où ce taux atteignait 14,97% pour 29 555 votants. Une faible hausse qui n’est donc pas uniquement due au toilettage des listes électorales et à la suppression des doublons, puisque bien davantage d’électeurs se sont déplacés samedi par rapport à 2014. Pour autant, cette élection garde un très faible intérêt pour les Polynésiens, même en politisant localement ses enjeux avec les appels aux votes du Tapura, du Tahoeraa et du Tavini.



Dans le détail, on constate qu’en proportion de la population c’est dans l’archipel de la Société que l’on vote le moins aux européennes. Les taux d’abstention flirtent avec les 80% aux îles du Vent et aux îles Sous-le-vent, alors qu’ils oscillent entre 60 et 67% dans les autres archipels des Tuamotu-Gambier, Marquises et Australes. Le bonnet d’âne revient à Papara, Huahine et Taha’a, dont les taux de participation sont restés sous la barre de 16%. En revanche, on peut noter une nouvelle fois une bonne participation dans la commune de Paea avec un taux légèrement supérieur à 30%.