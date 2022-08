La paire Taaroa-Teriipaia renversante en finale des championnats de Polynésie de tennis

Tahiti, le 28 août 2022 - Après un peu moins de deux heures de jeu, la paire Reynald Taaroa-Patoia Teriipaia a décroché, dimanche à Fautaua, le titre de champion de Polynésie en double messieurs en 2e série. Le duo a dominé en trois sets Gillian Osmont et son partenaire Greig Teriitanoa sur le score de 3-6, 6-4, 6-4.



Une affiche logique –et rêvée– en finale des championnats de Polynésie de doubles messieurs qui a opposé, dimanche sur les courts de Fautaua, Gillian Osmont et son partenaire Greig Teriitanoa au duo formé par Reynald Taaroa et Patoia Teriipaia. Soit respectivement les têtes de série numéro 1 et 2 du tableau de 2e série. Pour le duo de Phénix, il s'agissait de décrocher un nouveau sacre après celui conquis en 2020. Du côté de Taaroa et de Teriipaia, on visait une première couronne dans la compétition.



Et le meilleur départ a été pour les champions de 2020. D'entrée, Osmont et Teriitanoa ont mis la pression sur leurs adversaires en faisant le break d’entrée sur le premier jeu de service de Patoia Teriipaia. La paire a ensuite parfaitement assuré ses mises en jeu avant de breaker une nouvelle fois Teriipaia et de s'adjuger la première manche sur le score de 6-3 après un peu plus de 30 minutes de jeu.

Un bon niveau de jeu dans la troisième manche La deuxième manche a repris sur les mêmes bases que la première. Au cours du troisième jeu le duo Taaroa-Teriipaia a dû écarter deux nouvelles balles de break. Mais cette fois-ci la paire s'en est sortie et s'est emparé dans la foulée du service de Greig Teriitanoa. Patoia Teriipaia, en-dessous du niveau de jeu de son partenaire dans le premier acte, a haussé le ton dans la deuxième manche. Sur sa mise en jeu, il confirmait le break pour permettre à son duo de mener 4-2. Taaroa et Teriipaia ont ensuite tenu leur avantage acquis pour empocher le gain de ce deuxième set sur le score de 6-4 et revenir ainsi à hauteur de leurs adversaires. La “remontada” était en marche.



Et dans l'ultime manche le rapport de force s'est clairement inversé et le niveau de jeu est clairement monté d'un cran. Reynald Taaroa et Patoia Teriipaia ont nettement dominé leur sujet en mettant en difficulté le duo de Phénix, sur chacune de ses mises en jeu. Ces derniers se sont notamment heurtés à une solide défense de fond du court des têtes de série numéro 2 qui renvoyaient tous les smashs de leurs rivaux de Phénix. Et puis à force de subir, Greig Teriitanoa s'est fait bréaker dans le septième jeu. Derrière Patoia Teriipaia a confirmé cet avantage pris pour permettre à son duo de mener 5-3.



Gillian Osmont a ensuite offert un sursis à sa paire en assurant son service (5-4), mais sur le jeu suivant le duo Taaroa-Teriipaia n'a pas laissé passer sa chance. Sur une dernière volée au filet du natif de Raiatea, Reynald Taaroa et Patoia Teriipaia s'imposaient après un peu moins de deux heures de jeu sur le score de 3-6, 6-4, 6-4. Le premier titre de champion de Polynésie de cette paire renversante. À noter que pour Reynald Taaroa il s'agissait-là de son deuxième sacre cette saison après sa victoire, toujours en double, lors des Interclubs en mars dernier avec Hokinui Montas. De son côté Gillian Osmont, titré en simple en mai dernier, rate le doublé.

