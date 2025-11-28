

La nouvelle vie d’Anna Yon Yue Chong

Tahiti, le 18 décembre 2025 - Longtemps reine des rings de boxe thaïlandaise, Anna Yon Yue Chong s’est découvert une nouvelle passion : le jiu-jitsu brésilien. En vraie compétitrice qu’elle est, Anna a déjà franchi plusieurs étapes importantes. Médaillée d’argent au championnat du monde l’année dernière en ceinture bleue, elle poursuit sa progression en remportant les World IBJJF No-Gi en Master 2, catégorie Super Heavy, pour sa première année en ceinture mauve. Ce n’est que le début d’une aventure qui pourrait l’emmener vers les sommets.



Anna Yon Yue Chong est une combattante accomplie. Après avoir combattu pendant des années sur les rings de boxe thaïlandaise et remporté de nombreux combats, sa soif d’apprendre et de progresser l’a tournée vers le jiu-jitsu brésilien (JBB). “J’ai fait de nombreuses années en boxe thaïlandaise, mais pour vraiment progresser dans cette discipline, il fallait souvent partir en Thaïlande, et pendant longtemps, donc ce n’était pas simple. En jiu-jitsu, il y a un super niveau d’enseignement ici, avec des athlètes qui sont très bons. J’ai donc commencé cette discipline il y a trois ans, en parallèle de la boxe thaïlandaise. Après avoir fait mon dernier combat en 2023, je me suis lancée pleinement dans le JJB.”



Avec cette motivation et cette discipline qui ont fait d’elle une championne, Anna performe très vite sur le circuit international. Après avoir remporté la médaille d’argent aux Mondiaux de jiu-jitsu brésilien, notre ‘aito a changé de catégorie en passant en ceinture mauve. Malgré un niveau beaucoup plus élevé, Anna s’est entraînée dur pour réaliser une année 2025 exceptionnelle. “J’ai eu la chance d’avoir des coachs qui m’ont beaucoup appris, ce qui m’a permis de progresser très vite. Malheureusement, je me suis cassé l’épaule en 2023 et, depuis, j’ai pris du poids, donc j’ai dû combattre en Super Heavy (sans limite de poids). Ça n’a pas été facile de s’adapter, surtout quand tu changes de ceinture, car le niveau est vraiment plus dur, mais j’ai beaucoup bossé. Ça m’a permis d’atteindre les podiums dans ma catégorie et de pouvoir combattre aussi en Open.”



Des podiums dans des compétitions majeures



Et pas n’importe quelles marches du podium, puisque Anna a décroché l’argent aux Championnats américains en Master 2 (36-40 ans) dans sa catégorie Super Heavy, ainsi que le bronze en Open. Puis, aux Championnats du monde, elle est montée sur la troisième marche du podium de sa catégorie. Enfin, lors de sa dernière compétition, et non des moindres, les World IBJJF No-Gi, elle a remporté l’or face à la championne en titre. “Ça a été un combat difficile, car elle est vraiment costaude. Elle a remporté la catégorie Open. Mais sur ce combat, je suis contente, car j’ai réussi à placer ma technique préférée, le juji-gatame, et j’ai pu la battre par soumission. Ça fait plaisir, car je la travaille régulièrement, et quand tu peux la ressortir en combat, et en plus si ça te fait gagner, ça montre l’importance du travail fourni aux entraînements.”



Dans un sport où la rigueur et la discipline sont primordiales, Anna a la volonté et la détermination d’aller le plus loin possible. “J’ai envie de me fixer des objectifs toujours plus hauts. L’année prochaine, je vais participer aux mêmes compétitions internationales, en Gi et en No-Gi (avec ou sans kimono). Mais surtout, je veux aller chercher des médailles en Open et continuer ma progression dans les ceintures. Glaner des titres en ceinture noire serait un magnifique aboutissement.” Patiente, la championne sait l’être et saura prendre le temps nécessaire pour atteindre ses rêves.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 18 Décembre 2025 à 14:16 | Lu 321 fois



