La navette Te Ata O Hiva en carénage

PAPEETE, le 29 octobre 2019 - La navette Te Ata O Hiva ne reprendra ses rotations régulières qu'à partir du 11 novembre prochain. Le navire qui dessert le groupe Sud des îles Marquises est actuellement en carénage à Papeete.



La navette maritime Te Ata O Hiva est actuellement en carénage à Papeete et ne pourra reprendre sa desserte régulière qu'à partir du 11 novembre prochain. Dans un communiqué diffusé mardi, le ministre de l’Equipement informe la population de Hiva Oa, de Fatu Hiva et de Tahuata et la remercie "pour sa patience et sa compréhension face aux désagréments causés par cet arrêt technique".



Mis en service en novembre 2016, le navire chargé de la desserte maritime du groupe Sud des îles Marquises peut embarquer une quarantaine de passagers et sept tonnes de fret à son bord. Cette navette a également la capacité de réaliser des évacuations sanitaires dans de bonnes conditions, des équipements nécessaires ayant été installés à cet effet.