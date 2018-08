La ministre néo-zélandaise qui était allée à vélo à la maternité a accouché d'un garçon

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 21/08/2018 - La ministre néo-zélandaise des Femmes, l'écologiste Julie Anne Genter, qui était allée à vélo à la maternité pour accoucher, a donné naissance à un petit garçon, a annoncé mercredi son cabinet.



Membre du Parti Vert, Mme Genter, une habituée du deux-roues qui est également ministre associée des Transports, a fait à vélo dimanche le kilomètre qui sépare son domicile de l'Hôpital de la ville d'Auckland (nord).

"Mon partenaire et moi avons pédalé parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture", avait-elle plaisanté sur les réseaux sociaux, en postant une photo d'elle avec son vélo. "Mais cela m'a également permis d'être de très bonne humeur!"

Enceinte de 42 semaines, la ministre avait précisé qu'elle se rendait à l'hôpital pour un déclenchement.

Elle a accouché mardi soir d'un garçon, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Le carnet rose du gouvernement s'était déjà enrichi le 21 juin avec la naissance de la petite Neve, première fille de la Première ministre Jacinda Ardern, qui a repris le travail début août, après six semaines de congé maternité.

"Très heureuse d'apprendre l'arrivée d'un nouveau membre pour le groupe de jeu du Parlement", a tweeté Mme Ardern, qui était devenue en juin le deuxième chef de gouvernement dans le monde à avoir un bébé alors qu'elle était au pouvoir, après la Pakistanaise Benazir Bhutto en 1990.

Si cette dernière avait accouché par césarienne et n'avait pas pris de congé afin de reprendre rapidement son travail, Mme Genter prévoit, elle, de s'arrêter de travailler pendant trois mois.