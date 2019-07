La ministre de la Justice à Tahiti le 17 juillet

PAPEETE, le 3 juillet 2019 - La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera à Tahiti du 17 au 21 juillet. Sa venue est évoquée depuis déjà plusieurs mois entre son cabinet et le gouvernement du Pays. Durant cette visite, la garde des Sceaux devrait notamment inaugurer le tribunal foncier.



Selon les informations recueillies par Tahiti Infos, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, arrivera à Tahiti le 17 juillet prochain pour une visite de quatre jours. La garde des Sceaux rencontrera les autorités du Pays et de l'Etat en Polynésie, ainsi que les représentants de la justice locale. La ministre doit également inaugurer le tribunal foncier. Nicole Belloubet repartira dimanche de sa visite en Polynésie, dont le programme officiel sera dévoilé dans les prochains jours.



En mars 2017, son prédécesseur, Jean-Jacques Urvoas, avait déjà effectué une visite ministérielle durant laquelle il avait inauguré la prison de Papeari. "L’une des prisons les plus modernes de France", avait déclaré le ministre à l'époque.