

La médaille d’or du tri des déchets encore décernée à Arue

Tahiti, le 9 juin 2026 – La commune de Arue remporte une fois encore le trophée des Tortues d’Or pour sa performance dans le tri des déchets en 2025.



Sur un territoire insulaire comme la Polynésie française, où chaque geste compte et où la fragilité de l’environnement impose une vigilance collective, la gestion des déchets n’est plus seulement un devoir : c’est une responsabilité partagée, vitale, presque sacrée. La 21ᵉ Cérémonie des Tortues d’Or 2025, présentée par Benoît Layrle, directeur général du Syndicat Fenua Ma, qui s’est tenue à la marie de Arue, est venue rappeler avec force que le tri, le recyclage et la réduction des déchets ne peuvent progresser que grâce à l’engagement conjoint des communes, des entreprises, des écoles, des hôtels et des organisateurs d’événements.



Six catégories étaient ainsi mises à l’honneur, chacune illustrant une facette essentielle de la chaîne du recyclage en Polynésie. Grâce aux efforts de chacun, et à l’accompagnement constant du syndicat mixte Fenua Ma, que préside Willy Chung Sao, les performances évoluent, les mentalités changent, et une dynamique positive s’installe. Mais le chemin reste long, exigeant, et nécessite un investissement durable, humain comme financier. On peut toujours mieux faire comme avec le renouvellement des bacs gris ou verts qui manquent cruellement dans certaines communes et bien sûr le développement des centres de tris et déchets sur le Fenua : un vaste projet qui évolue à son rythme. Un autre problème récurrent est le coût du fret qui impacte directement les îles compte tenu de leur éloignement : récolter les déchets, c’est bien, encore faut-il les renvoyer à Tahiti pour les traiter. Un autre point délicat concerne aussi l’envoi des déchets “propres” via conteneurs pour se délester de certains produits : 400 conteneurs par an. À venir aussi, le traitement des déchets électroniques qui imposera un nouveau programme de traitement et de recyclage. Cette 21ᵉ édition confirme une dynamique positive, mais aussi une réalité : le tri en Polynésie est un défi collectif, permanent, et indispensable à la préservation du Fenua. Les Tortues d’Or valorisent ces efforts, encouragent les bonnes pratiques et rappellent que chaque geste compte. Merci à ces héros de l’ombre !



Rédigé par Philippe Collignon le Mardi 9 Juin 2026 à 18:42 | Lu 355 fois



