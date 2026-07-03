

La médaille Fields couronne quatre jeunes mathématiciens, dont deux Chinois

Philadelphie, États-Unis, le 23 juillet 2026. La médaille Fields, l'une des plus prestigieuses récompenses internationales en mathématiques a consacré jeudi deux Chinois, un Américain et un Canadien pour leurs "découvertes exceptionnelles".

Remise tous les quatre ans dans une ville différente, cette distinction est considérée comme l'équivalent d'un "Nobel de mathématiques".





Décernée par l'Union mathématique internationale, la médaille Fields consiste en un médaillon en or arborant le visage d'Archimède et une récompense de 15.000 dollars canadiens.



Elle célèbre des chercheurs de moins de 40 ans, parmi lesquels jeudi une nouvelle femme, Hong Wang.



A 35 ans, cette mathématicienne chinoise qui enseigne en France à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) et aux Etats-Unis, à l'université de New York NYU, devient la troisième femme couronnée depuis la création du prix en 1936, la discipline restant encore largement dominée par les hommes.



Succédant aux mathématiciennes iranienne Maryam Mirzakhani (2014) et ukrainienne Maryna Viazovska (2022), Hong Wang est consacrée pour ses travaux qui ont notamment permis de résoudre l'an passé une énigme mathématique vieille de plus d'un siècle.

En 1917, le mathématicien japonais Soichi "Kakeya a posé une question très simple: si l'on fait tourner un crayon de manière à lui faire effectuer un tour complet, quelle est la plus petite aire qu'il balaye?", détaille à l'AFP Hong Wang.



Un problème aux ramifications diverses et complexes qui ont épuisé nombre de chercheurs.



Son compatriote Yu Deng, qui enseigne à l'université de Chicago, a également reçu la médaille Fields cette année, confirmant la montée en puissance ces dernières décennies de la Chine dans le domaine des mathématiques.



"C'est vraiment immense honneur de voir mon nom figurer aux côtés de tous ces grands mathématiciens que j'ai toujours admirés", a-t-il confié lors d'une conférence de presse.

Tournant de l'IA Les Etats-Unis, qui détiennent le record de lauréats, n'en demeurent pas en reste, l'Américain John Pardon, également âgé de 37 ans, étant lui aussi couronné jeudi.



Le Canadien Jacob Tsimerman, 38 ans, complète le quatuor.



Ce spécialiste en géométrie algébrique complexe et théorie analytique des nombres est revenu dans une vidéo sur l'origine de sa passion pour les problèmes mathématiques.



Tout a commencé selon lui par une "petite énigme" posée dans son enfance par son grand-père.



"Si vous avez un grille-pain mais qu'il est cassé, de sorte que les deux fentes ne grillent qu'un seul côté du pain, et que vous avez trois tranches de pain que vous souhaitez griller entièrement des deux côtés, combien de fois devez-vous l'utiliser?", a-t-il raconté, confiant son émerveillement en découvrant la réponse.



La remise des médailles Fields s'est faite lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès international des mathématiciens, qui se tient cette année dans un contexte particulier pour la discipline, de plus en plus bousculée par les avancées de l'intelligence artificielle (IA).

"Je pense que le monde est en train de changer et que la profession de mathématicien (...) ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui", a reconnu jeudi Jacob Tsimerman, annonçant avoir "déjà commencé à réorienter (s)a carrière" vers le domaine de l'IA où il s'apprête à travailler pour la "division dédiée à la sécurité" du créateur de créateur de ChatGPT, OpenAI.



Certains modèles d'IA se sont montrés ces derniers mois capables de réaliser des démonstrations mathématiques de haut niveau, épatant plusieurs experts. Des prouesses prometteuses, mais qui présentent des risques, a averti en juin un groupe de mathématiciens.



Dans un texte baptisé "Déclaration de Leiden", ces derniers ont listé "de graves préoccupations d'ordre éthique" mais aussi scientifique liées à cette technologie capable de "générer des raisonnements plausibles mais peu fiables (voire erronés)" et appelé à la mise en place d'un cadre et de garde-fous.

Rédigé par AFP le Jeudi 23 Juillet 2026 à 10:41 | Lu 66 fois





