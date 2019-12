La mairie de Punaauia dit stop à Punanaz

En plus de cet arrêté, la mairie a également prévu d'installer deux portails pour contrôler l'accès à la zone. Le premier à l’entrée de la zone industrielle au niveau de la barrière déjà existante, et le second à la fin de la zone industrielel, avant le demi-tour.



Le conseil municipal a octroyé une subvention de 5,5 millions de Fcfp à l'association syndicale de copropriétaires de la basse vallée pour son installation. "Des télécommandes seront ensuite distribuées aux fatu fenua, aux industriels et à l'association des porteurs d'oranges. Un vigile et des caméras de vidéo-surveillance seront également mis en place", a indiqué le maire de Punaauia.



Du côté des habitants et des associations de propriétaires terriens, c'est un grand ouf de soulagement. "On est évidemment satisfait de la décision du maire. Enfin toutes les nuisances vont cesser dans la vallée", s'est réjouie Nelly Tumahai, présidente de l'association Fatu Fenua No Te Faa no Punaruu. "Le fond de la vallée était devenu une zone de non-droit, et cela fait plusieurs années que les propriétaires terriens de la vallée se sont levés pour faire bouger les autorités. On a été finalement entendu", a poursuivi l'intéressée.