

La mairie de Paris presse l'Etat de déclencher le plan grand froid

Paris, France | AFP | vendredi 26/12/2025 - La mairie de Paris a appelé vendredi la préfecture d'Ile-de-France à déclencher "sans attendre" le plan grand froid, dispositif qui relève des compétences de l'Etat, en alertant sur la situation "dramatique" des plusieurs milliers de sans-abri de la capitale.



Le plan grand froid a déjà été activé par plusieurs préfectures mais pas en Ile-de-France, qui n'est pas placée en vigilance jaune "grand froid" selon le dernier bulletin de Météo-France.



"A Paris, les températures sont très froides depuis plusieurs jours et risquent de durer", souligne néanmoins dans un communiqué la ville de Paris, qui "demande solennellement à l'Etat l'ouverture du plan grand froid, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à l'abri les personnes les plus fragiles".



Le plan grand froid permet une extension des horaires d'ouverture des accueils de jour, un renforcement des maraudes et la réquisition de lieux pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence.



"Il y a urgence à agir" au regard des "nombreuses alertes" émanant des maraudes sur la présence de sans-abri "transis par le froid" au cours des dernier jours, selon le communiqué.



"Les maraudes n'ont nulle part où mettre les personnes à l'abri, c'est dramatique", a déclaré à l'AFP Léa Filoche, adjointe à la maire socialiste Anne Hidalgo en charge des solidarités.



De "nombreux lieux vides" pourraient être réquisitionnés par l'Etat comme l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce dans le quartier Latin, selon l'élue qui dénonce le "grave désengagement de l'Etat auquel la mairie se substitue tant bien que mal".



"Au total la ville de Paris met à l'abri plus de 1.400 personnes dont la prise en charge relève de l'Etat", dans 6 gymnases et 8 bâtiments municipaux (anciennes écoles, crèches ou collèges), détaille-t-elle.



"La mairie va pousser les murs dès ce (vendredi) soir mais ça ne créera que quelques dizaines de places, c'est largement en-dessous des besoins", a regretté Léa Filoche, soulignant que plus de 3.500 personnes dormant à la rue avaient été recensées lors de la dernière Nuit de la solidarité début 2025.



La préfecture d'Ile-de-France n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



La mairie a mis en place début décembre son "plan hiver" qui ouvre de nouvelles places d'hébergement et augmente l'aide alimentaire. De son côté, la région Ile-de-France a annoncé vendredi reconduire son plan pour l'hiver, qui soutient les associations d'aide aux sans-abri à hauteur de 1,25 millions d'euros.

