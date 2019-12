La magie de Noël vue par le centre de danse André Tschan

TAHITI, le 12 décembre 2019 - La Maison de la culture a invité le centre de danse André Tschan à créer autour de la magie de Noël. Il a imaginé "l’Abécédaire de Noël" présenté par les danseuses et danseurs issus du jeune ballet.



"L’Abécédaire de Noël", le spectacle du centre de danse André Tschan, raconte l’histoire d’une jeune polynésienne hors du commun. Celle-ci ne veut pas de cadeaux. " Elle veut connaître la magie de Noël, l’essence même de cette fête ", résume Florence Yhuel, professeure de danse et chorégraphe.



La jeune fille refuse toutes les offres des lutins qui finissent par lui suggérer de rédiger son propre abécédaire reprenant les valeurs qui lui sont chères. Aussi, dans ce spectacle, est-il question d’amour, d’amitié, de joie, de convivialité, de repas, de famille.



Sur scène, ils seront une trentaine de danseuses et danseurs issus du jeune ballet. Côté décor, le centre de danse a opté pour des projections d’images signées madame Carotte, un calendrier de l’avant géant sera mis en place avec, à l’intérieur, des bonbons, des cadeaux…



Noël étant une fête de partage, les spectateurs sont invités par la Maison de la culture en partenariat avec le Secours catholique à déposer à l’entrée des jeux, jouets et vêtements en bon état.