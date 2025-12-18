

La liste des troupes inscrites au Heiva 2026

Tahiti, le 4 janvier 2026 - La Maison de la culture a dévoilé en fin d’année la liste des groupes inscrits au Heiva i Tahiti 2026.





La prochaine édition du Heiva i Tahiti regroupera six Hura ava tau et six Hura tau pour le concours de danse traditionnelle ; quatre concurrents en Tārava Tahiti, quatre en Tārava Raromata’i et quatre en Tārava Tuha’a Pae, soit un total de 24 groupes en concours.



Le Heiva i Tahiti 2026 se déroulera du 2 au 18 juillet dans l’aire de spectacle de To’atā.



À noter que seul le groupe Temaeva s’est à nouveau inscrit cette année après son passage sur scène en 2025 en catégorie Hura tau. Idem pour ‘Atoroira’i qui est le seul groupe à s’être réinscrit en Hura ava tau après son deuxième prix reçu l’année dernière.



Enfin, en chants, Te Manu ai’a, Tamari’i Tipaerui, Tamari’i Mahina Raromata’i, Tamari’i tepeti no Pare nui, Te Pape ora no Papofa’i et Tupu au sont aussi de retour après leurs prestations sur la grande scène de To’atā l’année passée.



Les groupes inscrits Catégorie danse : 12 groupes

Hura ava tau (groupes amateurs) :

‘Atoroira’i Fa’a-tu-tira Havai i nui Atea ‘O Nounouhia no Papara ‘O Tamarii Afareaitu Pupu ‘ori tamari’i Vairao

Hura tau (groupes professionnels) :

Nuna’a e hau O Tahiti e Pupu ‘ori nonahere Tahiti ora Temaeva Toakura

Catégorie chants : 12 groupes



Tārava Tahiti :

‘O Tamarii Afareaitu Pupu himene tamari’i Vairao Tamari’i Tautira Te manu ai’a

Tārava Raromata’i :

Tamari’i Tipaerui Tamari’i Mahina Raromata’i Tamari’i tepeti no Pare nui Taru’u

Tārava Tuha’a Pae :

Rapa Iti Tamari’i Tuha’a Pae no Mahina Te Pape ora no Papofa’i Tupu au

