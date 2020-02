La liste "d'ouverture" très Tavini d'Oscar Temaru

Tahiti, le 26 février 2020 - La liste "Ensemble Tapura, Tahoeraa, Tavini ia Faa'a" du leader indépendantiste Oscar Temaru n'est finalement qu'une énième liste bleue. Aucun Tapura ni Tahoeraa n’y figure, contrairement à ce que son nom indique.



La liste "Ensemble Tapura, Tahoeraa, Tavini ia Faa'a" du leader indépendantiste et tavana de Faa'a Oscar Temaru a été déposée hier matin au haut-commissariat.

Contrairement à ce que sous-entendaient son nom et son leader jusqu’ici, point de Tapura ni de Tahoeraa. En effet, une grande partie des 35 candidats de cette liste font déjà partie de l'actuel conseil municipal. On y retrouve notamment neuf des dix adjoints au maire sortant, à savoir Robert Maker, Emma Vanaa, Tetuahau Temaru, Victoire Laurent, André Céran-Jérusalémy, Rosina Chin-Foo, Roberto Teriitehau, Gérard Mai et Linda Taharagi. Laurence Zima est la seule à avoir été éconduite par Oscar. En outre, dix membres de l’actuel conseil municipal figurent à nouveau sur la liste.

Et ce n'est pas fini. Certains des colistiers étaient déjà sur sa liste en 2008 ou 2014, tels Lucie Teanomaui ou encore Winko Viriamu, mais n’avaient pas été élus.

Quelques nouveaux et non adhérents au Tavini sont là quand même. Théodora Vahine est seconde de liste, Vetea Sandford troisième, Jean-Yves Kaimuko treizième et Heipua Firuu Maitere seizième. Pour rappel, Vetea Sandford était la tête de liste à Faa'a-Punaauia lors des dernières territoriales avec Tau Hotu Rau, le parti de Tauhiti Nena. A noter, Vetea Sandford est pilote de ligne, ce qui laisse à penser qu’à l’instar l’ancienne l'élue orange à Tarahoi Sandrine Turquem, il usera souvent de procurations.

Heipua Firuu Maitere quant à elle est la secrétaire générale de la Chambre de l'agriculture et de la pêche. Jean-Yves Kaimuko est délégué de la Confédération syndicale des agents communaux à la mairie de Faa'a.