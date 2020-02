La liste Tapura, Tahoeraa, Tavini de Temaru

Le leader du Tavini huiraatira rappelle d'ailleurs que c'est dans ce but qu'il a invité les présidents du Tapura et du Tahoeraa à participer à la grande messe œcuménique en novembre dernier à Faa'a. “C'était pour commencer ce travail de déprogrammation de notre cerveau, mais cela n'avait pas fait tilt”.

A la question de savoir quels membres du Tahoeraa et du Tapura l’accompagneront pour briguer son 7ème mandat à Faa’a, le vieux leader est resté évasif : “Nous avons un peu de tout, des partis politiques, des chefs d’entreprise, des mamans et des ex membres du conseil municipal”.

Le président du parti bleu ciel a ensuite félicité Minarii Galenon d'avoir ouvert sa liste à des personnes du Tahoeraa et du Tapura. Rappelons qu’au début du mois de février, la même Minarii Galenon refusait de s’allier au leader du Tahoeraa Gaston Flosse, se justifiant : “nous avons eu beaucoup de divergences”. Des divergences qui concernent donc Flosse et pas le Tahoeraa en tant que tel.