

La justice ordonne la modification d'une chanson de Grand Corps Malade, qui se pourvoit en cassation

Paris, France | AFP | mercredi 22/10/2025 - La cour d'appel de Paris a ordonné à la société de production du chanteur Grand Corps Malade et à sa maison de disques Universal Music France de retirer la voix Fabien Lecoeuvre d'une de ses chansons qui prend la défense de la chanteuse Hoshi, selon une décision consultée mercredi par l'AFP.



En 2021, M. Lecoeuvre, chroniqueur et auteur de plusieurs biographies d'artistes, s'était lancé sur une web-radio dans une diatribe contre la chanteuse Hoshi, critiquant son physique.



Ces propos avaient soulevé de vives protestations, obligeant Fabien Lecoeuvre à présenter des excuses à la chanteuse, victime à l'époque de harcèlement en ligne.



Peu après, Grand Corps Malade avait pris la défense d'Hoshi dans sa chanson "Des gens beaux". Ce titre, qui brocarde Fabien Lecoeuvre, utilise l'enregistrement de ses propos contre Hoshi.



Fabien Lecoeuvre avait assigné en justice Grand Corps Malade et Universal Music pour atteinte au droit de sa voix. En 2023, le tribunal de Paris avait donné raison au chanteur.



Fabien Lecoeuvre, qui avait fait appel, a cette fois obtenu gain de cause vendredi, la cour d'appel de Paris estimant que la chanson de Grand Corps Malade "porte atteinte à son droit de voix".



La cour a ordonné la modification de la chanson en retirant la voix de M. Lecoeuvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société de production du chanteur et Universal Music France ont aussi été condamnées à payer à M. Lecoeuvre 10.000 euros pour préjudice moral.



"La chanson +Des gens beaux+ est représentative dans sa forme artistique du mouvement d'indignation soulevé par les propos de M. Lecoeuvre et contribue, par le dialogue qu'elle a cherché à instaurer avec l'auteur des propos polémiques, à la question d'intérêt général relative à la lutte contre toute forme de discrimination", ont indiqué dans un communiqué à l'AFP Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, et la société Anouche Productions.



"La Cour de cassation sera prochainement saisie de notre pourvoi", ont-ils ajouté.



De son côté, la défense de M. Lecoeuvre s'est félicitée de la décision, estimant dans un communiqué que sa voix "avait été volée et reproduite sans son consentement".



"Cet arrêt rappelle l'un des principes fondamentaux du droit français qu'est le nécessaire respect des droits de la personnalité de tout individu", est-il ajouté.



Quelques jours après ses propos contre Hoshi, Fabien Lecoeuvre, qui intervient régulièrement dans les émissions de Cyril Hanouna, avait été écarté provisoirement de l'antenne d'Europe 1.

le Jeudi 23 Octobre 2025 à 06:03 | Lu 140 fois





