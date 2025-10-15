

La jeunesse francophone de l'Asie-Pacifique se réunit à Tahiti

Tahiti, le 6 novembre 2025 - Du 12 au 15 novembre, le ministère des Sports et de la Jeunesse organise le tout premier Forum de la jeunesse francophone Asie-Pacifique. Un événement qui, cette année, a décidé d'orienter sa réflexion sur la thématique “Tourisme durable : un secteur d'avenir pour la jeunesse d'Asie-Pacifique” et qui attend pour l'occasion des délégations venues du Cambodge, de Corée, du Laos, de Thaïlande, du Vietnam, de Wallis-et-Futuna, du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie.



Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge de l'Artisanat, organise du 12 au 15 novembre le premier Forum de la jeunesse francophone Asie-Pacifique. Un événement inédit qui, selon le ministère, marque l'entrée de la Polynésie française dans la dynamique francophone depuis l'obtention de son statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) en 2024. Et pour cette première édition, l'événement a souhaité attirer l'attention de la jeunesse du Pacifique dans l'espace francophone sur la thématique du “tourisme durable, un secteur d'avenir pour la jeunesse”. Un tourisme qui se doit d'être adapté aux réalités insulaires, à la valorisation culturelle, à l'économie circulaire et aux innovations numériques.



“Le tourisme représente un enjeu particulier pour nous”, soutient Kainuu Temauri, ministre des Sports et de la Jeunesse. “Au travers de cet événement, l'objectif est d'entamer les discussions avec les autres pays membres de l'OIF et nos cousins du Pacifique sur les opportunités que l'on peut avoir dans ce secteur. Le mot d'ordre, c'est le ‘partage’. Tous les invités ont une appétence pour le tourisme et, de notre côté, nous avons également sélectionné de jeunes entrepreneurs issus des cinq archipels. Nous aurons des étudiants qui seront présents aussi pour pouvoir s'en inspirer. Nous avons toujours besoin également de créer du réseau et cet événement représente une magnifique opportunité de le faire.” Parmi les invités internationaux qui seront présents au forum, on retrouve le Cambodge, Wallis-et-Futuna, la Corée, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie.



Au total, plus de 500 participants sont attendus, issus majoritairement d'établissements scolaires. Et au programme, plusieurs tables rondes aux thématiques spécialement concoctées pour la jeunesse : à l'exemple notamment de “L'intelligence artificielle en tourisme et l'économie numérique”, “Comment le tourisme durable peut-il renforcer l'identité culturelle des jeunesses insulaires ?” ou encore “La place souhaitée/souhaitable pour la jeunesse dans les évolutions touristiques ?” Enfin, le samedi 15 novembre, dernier jour du forum, les convives seront invités à faire un tour de l'île à la découverte des différentes initiatives locales en tourisme durable et solidaire.

