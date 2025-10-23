

La jeunesse du rugby en progrès

Tahiti, le 16 novembre 2025 - Samedi se déroulait la troisième journée du championnat de rugby des catégories M16 et M18. Pour ces jeunes, c’était l’occasion, malgré les intempéries, de poursuivre leur progression grâce à des oppositions qui commencent à porter leurs fruits. La nouvelle génération du rugby polynésien a montré de belles qualités qui lui seront nécessaires pour les futures échéances internationales.



Le terrain de Oremu était complètement détrempé après les fortes pluies qui s’étaient abattues sur Tahiti en fin de semaine. Malgré une pluie encore présente par moments, les jeunes rugbymen du Fenua ont bien été au rendez-vous pour cette troisième journée de championnat. “C’est le rugby. Il faut savoir s’adapter à toutes les conditions. Et même si le ballon était glissant, c’est toujours sympa de plaquer sur un terrain gras”, sourit Kelian, joueur de Faa’a qui évoluait “à domicile” samedi après-midi. Les clubs de Pirae, Faa’a, Paea et Papeete ont fait le déplacement en nombre. Avec deux équipes en M18 et deux en M16, parfois mixées, les objectifs du jour correspondaient parfaitement à ce mélange des effectifs.



“Aujourd’hui, nous tenions à maintenir ce tournoi malgré la pluie, et les joueurs comme les joueuses aussi. Ils ont besoin de pratiquer, et c’était important pour eux d’évoluer dans des conditions particulières pour continuer d’apprendre”, a expliqué Patrick Lopez Diot, le président de la Fédération polynésienne de rugby. “Des équipes sont mixées car certains clubs manquent d’effectifs, mais je trouve cela très intéressant car ça les sort de leur zone de confort. On a mis l’accent sur le fait de jouer ensemble et de se respecter, car nous allons bientôt organiser les rassemblements pour constituer les sélections qui partiront sur des tournois à l’étranger.” Pour lui, il s’agit du début d’un travail sur le long terme : “Tous ces jeunes seront les représentants du pays dans quelques années. Ils sont trop jeunes pour postuler aux Jeux du Pacifique 2027, mais pour ceux de 2031, ce seront eux qui porteront les couleurs de la Polynésie sur l’échiquier océanien.”



M18 à Wallis-et-Futuna, M16 en Calédonie



Les prochains déplacements prévus en 2026, en Calédonie pour les M16 et à Wallis-et-Futuna pour les M18, permettront à cette génération d’acquérir de l’expérience. La concurrence sera forte, car nombreux sont ceux qui souhaitent postuler. Travail, rigueur et discipline seront indispensables pour intégrer une sélection. “Ce serait une chance et un honneur de participer à ces tournois”, explique Armel, joueur M18 de Pirae, qui à l’instar de nombreux coéquipiers, évoluait pour ce tournoi avec l’équipe de Papeete. “Je pense que c’est l’occasion de progresser et de monter notre niveau de jeu. Rencontrer des adversaires contre qui on n’a jamais joué, c’est une vraie expérience pour un joueur qui veut évoluer. On sait qu’il y a un très bon niveau dans ces îles, et c’est une excellente chose pour nous d’aller les affronter. Maintenant, il faut continuer à travailler pour espérer être pris et vivre ces moments.”



En M18, deux formations ont été mises en place : une de Papeete et une de Faa’a, toutes deux renforcées par des joueurs de Pirae. Malgré la pluie persistante et un terrain très humide, les jeunes pousses du rugby polynésien ont montré de belles attitudes et ont su jouer un rugby différent mais adapté aux conditions. Le premier match, très serré, a été remporté par l’entente Papeete–Pirae, tandis que le second, tout aussi indécis, est revenu à Faa’a. Mais l’essentiel résidait dans la cohésion et le respect mutuel des deux équipes, malgré des groupes remaniés : une belle expérience en vue des futures sélections.



Ce fut également le cas pour les M16. Deux matchs de deux fois dix minutes ont opposé une équipe de Papeete renforcée par Pirae à une formation de Paea, 100 % violette, le club disposant d’un large effectif dans cette catégorie. Ce collectif soudé a permis aux coéquipiers de Kyleani Teore de remporter la rencontre, malgré une belle opposition adverse.



Ces tournois sont importants pour la jeunesse polynésienne : ils leur permettent de se retrouver, de progresser et de se mélanger. Habituellement clôturée par un match à 10, cette troisième journée n’a pas pu offrir cette opportunité aux jeunes rugbymen et rugbywomen en raison de l’état du terrain. Mais jouer dans de telles conditions leur aura sans doute permis de franchir un cap.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 16 Novembre 2025 à 15:39 | Lu 487 fois



